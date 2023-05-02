Met Gala│回憶Karl Lagerfeld二三事　曾為CELINE總監拍照兼減肥

【Met Gala/ Karl Lagerfeld/ 老佛爺】 一年一度「時裝界奧斯卡」Met Gala今日正式啟動，今年展覽主題定為「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」，顧名思義就是以老佛爺從1950年代至其2019年最後一個系列作為主軸，娓娓道來歷年經典設計。



展覽由CHANEL及FENDI主力和協力贊助，兩大品牌將會向世人展出共150件服飾Archive，並附以Karl Lagerfeld親筆設計草圖在其中，堪稱老佛爺離世之後一個最全面的作品回顧展，他過去的豐功偉業和傳奇事蹟，定必再次被後世潮流人津津樂道的談論起來。

年輕時代Karl Lagerfeld一度中年發福。（lofficie）

說起Karl Lagerfeld人生中二三事，除與貴族Jacques de Bascher及Yves Saint Laurent三角戀最廣為人知外，他與Hedi Slimane的相知相交也是千古美談。這裡所說的相知相交並不牽涉情情愛愛之風流韻事，而是單純兩位鬼才在設計才華上的互相欣賞與尊重。

營養師Jean-Claude Houdret後來更出書大談如何助Karl Lagerfeld減92磅的經歷。

雖則Karl Lagerfeld年長Hedi Slimane 35年，但其實起初老佛爺才是這病態瘦身美學教主的NO.1 Fans，話說踏入90年代的Karl引領CHANEL如日中天，食得好住得好身材難免變得珠圓玉潤，但他本來也不甚介懷。誰不知踏入90年代末00年代初，一顆名曰Hedi Slimane的男裝超新星橫空降世，憑藉集搖滾、中性及自成一派極窄身Cutting，先在Yves Saint Laurent震撼業界，後來統領DIOR HOMME更是橫掃全球，成為那個時代當之無愧男裝首席人氣品牌，如此氣焰，使到當時已年屆六十有七的Karl Lagerfeld也加入修身行列，找來營養師Jean-Claude Houdret幫忙，最終一口氣減了92磅，自此猶如Peter Doherty、木村拓哉般日日Dior Homme上身招搖過市，好不經典。

回顧Karl Lagerfeld與Hedi Slimane的創作生涯，兩者委實有不少共通之處。（v magazine）

其實回顧Karl Lagerfeld與Hedi Slimane的創作生涯，兩者委實有不少共通之處，個性狂放霸氣不在講，一個曾直斥Adele，另一個就大罵Cathy Horyn，甚經常與LVMH、KERING爆發磨擦，桀驁不馴，視天下如無物。但偏偏兩位大半生的設計事業都是「為他人作嫁衣裳」，看輕甚至沒有自家品牌，而窮畢生之力將一眾時裝寶號宏揚光大。好像巴黎時裝史上三個最偉大的Couture House，即CHANEL、DIOR及SAINT LAURENT，均各自被兩位大師統領過，並一律在潮流美學和商業上獲取絕佳業績，論洞悉一個品牌的核心價值，然後發揚光大，最終風靡全球，Karl和Hedi同是他們各自那個年代最頂尖人物，至少這方面一定比Raf Simons厲害得多了。

Karl與Hedi之間的短暫合作，是由Lady Gaga一手促成！。（v magazine）

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自Karl Lagerfeld被DIOR HOMME迷倒之後，隨後的年月裡便一直有傳老佛爺欽點Hedi Slimane接捧其CHANEL掌陀人之位，雖然最後歷史沒有讓這個故事成真，但Karl與Hedi之間也是有過短暫合作，而且更是由Lady Gaga一手促成！話說在2015年《V MAGAZINE》邀請Gaga出任第#99期雜誌客席編輯，如是者她便忽發奇想，找來兩位與她份屬好友，並合作甚深的Karl Lagerfeld與Hedi Slimane（Hedi當時已過檔SAINT LAURENT）出來，擔任受訪者不特止，更邀請他們出任客席攝影師，為彼此拍攝造型硬照及封面。

要知道Karl Lagerfeld與Hedi Slimane另一共通之處——鍾情攝影藝術，自己先設計衣服，成品後再親力親為拍攝廣告硬照，敬業樂業，不過像《V MAGAZINE》那般自己拍攝完Model之後，再將角色對調如斯新奇手法，想來兩位大師老人家當年都是第一次，甚或至是人生中的唯一一次了，可惜這個經典小故事現已被人遺忘，甚至年青一代根本不曾知悉，現在趁住「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」展的舉行，不如重溫一下這段時裝美事吧。