《長月燼明》封2023古偶天花板　白鹿拍到「嘔血」：吐完之後好慘

【長月燼明／內地劇集／大陸劇集】《長月燼明》由羅雲熙及白鹿主演，相愛相殺的仙魔虐戀，被封為本年度的「古偶天花板」，即將迎來大結局。最新劇情當中，由羅雲熙飾演的仙門弟子滄九旻被迫成魔，為了想要拯救蒼生，正暗自盤算犧牲自己、成全大業，但為了保護自己深愛的白鹿 ，故意使壞說自己「恨她」，讓觀眾看得相當虐心。



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白鹿受訪時，也分享了拍攝時的幕後花絮，偷偷爆料其實自己滿喜歡「吐血戲碼」，因為吐的時候就有一種：「哇，我（的心）支離破碎了，然後在這掛著血，我好慘的感覺。」當時自己有一齣戲，就不小心吐得太多、太猖狂，當時又穿白衣服，旁邊的妝造老師看到後都嚇到發出驚嘆聲，白鹿笑說：「因為這個東西影響到的就是連戲，比如那場戲我要拍兩、三天，但每一天都要一樣的狀態，所以大家感覺都想說怎麼吐那麼多，然後我在那邊吐完之後，（覺得）哇！好慘，好滿意啊。」

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羅雲熙跟白鹿在《長月燼明》當中總共結了三次婚，但前面兩次大婚都見血，這次劇情更是虐到最後一刻，讓觀眾都相當緊張，深怕會等到悲劇結局，紛紛留言跪求編劇「給個Happy Ending吧！」先前兩位主演被問及對於結局設想時，羅雲熙和白鹿就回答：「肯定希望就算不是Happy Ending，也希望是個開放式結局吧！」

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