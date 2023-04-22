凌雲志｜楊謹華曬美腿做瘋癲反派惡鬥林峯　觀眾讚：越變態我越愛

【凌雲志／林峯／楊謹華】楊謹華在陸劇《凌雲志》中飾演反派惡蛟王，一身黑衣馬甲，加上過膝馬靴、短褲大露美腿，火辣出場，笑著說狠話，視妖命為無物，瘋癲的個性反而讓觀眾喜愛，引發熱烈討論，觀眾直讚：「又瘋又美，越變態我越愛。」



《凌雲志》改編自甲魚不是龜的網路小說，是一部神話古裝劇，由林峯、蔣夢婕主演，但配角更吸睛，台灣演員除了楊謹華，吳克群首次接拍古裝劇，飾演忠義無雙、守護天庭和愛情的北辰將軍，他接演原因：「被劇中的虐心感情線所打動，希望當一隻很酷很深情的豬。」被觀眾稱「史上最帥豬八戒」。

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此外，日本演員赤西仁飾演蔣夢婕的哥哥，個性桀驁不遜，與天帝有殺父弒母深仇，卻為妹妹向天道低頭，是「寵妹狂魔」，因為武打戲很多，為此提前3個月進行高強度健身；而為了與林峯和蔣夢婕對戲時能順利接台詞，赤西仁會設計小動作暗示對方。

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