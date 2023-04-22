凌雲志｜楊謹華曬美腿做瘋癲反派惡鬥林峯 觀眾讚：越變態我越愛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【凌雲志／林峯／楊謹華】楊謹華在陸劇《凌雲志》中飾演反派惡蛟王，一身黑衣馬甲，加上過膝馬靴、短褲大露美腿，火辣出場，笑著說狠話，視妖命為無物，瘋癲的個性反而讓觀眾喜愛，引發熱烈討論，觀眾直讚：「又瘋又美，越變態我越愛。」
《凌雲志》改編自甲魚不是龜的網路小說，是一部神話古裝劇，由林峯、蔣夢婕主演，但配角更吸睛，台灣演員除了楊謹華，吳克群首次接拍古裝劇，飾演忠義無雙、守護天庭和愛情的北辰將軍，他接演原因：「被劇中的虐心感情線所打動，希望當一隻很酷很深情的豬。」被觀眾稱「史上最帥豬八戒」。
【圖輯】林峯、楊謹華、吳克群等主演「卡司超強勁」點圖放大看更多《凌雲志》劇照👇👇👇
+17
此外，日本演員赤西仁飾演蔣夢婕的哥哥，個性桀驁不遜，與天帝有殺父弒母深仇，卻為妹妹向天道低頭，是「寵妹狂魔」，因為武打戲很多，為此提前3個月進行高強度健身；而為了與林峯和蔣夢婕對戲時能順利接台詞，赤西仁會設計小動作暗示對方。
【圖輯】點圖放大看更多楊謹華IG靚相👇👇👇
+28
新一代林黛玉 女星蔣夢婕自曝被偷拍裙底勒索：要毀了我的後半生《川內相親》女一田曦薇天生娃娃臉 內地甜寵劇接檔《隱形戰隊》2023古裝陸劇熱度排行TOP 9《長月燼明》羅雲熙白鹿床戲尺度超大愛情而已｜吳磊酒後床戰大10歲姐姐「一夜激情30秒」網民睇到尖叫愛情而已｜吳磊床戲超放一cut機變怕醜仔 網憂情慾場面過激被刪去有風的地方｜李現劉亦菲影響力帶動經濟 掀「文旅消費風」熱潮
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】