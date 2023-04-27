為你逆光而來｜曹佑寧摸胸強吻余玥由門嘴到上床　網驚：還撕衣服

【為你逆光而來／曹佑寧／內地劇集／大陸劇集】曹佑寧2021年主演大陸網路劇《他在逆光中告白》，與中國女星余玥搭擋，劇中兩人的CP感爆棚，被劇迷稱作「勿忘夫婦」，紛紛呼喊曹佑寧余玥二搭、再續前緣，製作官方也抓緊熱度，隨即開拍新作《為你逆光而來》，上週終於迎來首播，最新預告中，曹佑寧余玥扒衣、強吻激情戲尺度超大，令網友驚呼「這是我能看的嗎？」



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姐妹作《為你逆光而來》在演什麼？全新故事懸疑甜寵升級

曹佑寧在《為你逆光而來》中飾演帥氣的私人保鑣路靳言，為了調查自己親人失蹤的真相，變成為豪門大小姐許希兮（余玥飾演）的保鑣。而原是富家千金、性格跋扈的許希兮，在一場墜海車禍後失去記憶，沒想到醒來後不僅失憶還性情大變，變得親切善良。

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許希兮在與貼身保鑣路靳言相處中逐漸傾心，卻得知自己的真實身份並非真千金，而是從小生活在小漁村、容貌相同的安悅。安悅在調查真相過程中也發現更多驚人秘密，路靳言做為保鑣也藏著陰謀，兩人在互相試探中滋長曖昧。

預告中，曹佑寧飾演的保鑣各種貼心守護，面對女主角與其他男生互動不時就大吃飛醋，也有不少親密戲份，兩人上演壁咚、沙發吻，甚至更有從門口親到床上，邊撕上衣的劇情，讓不少觀眾看得臉紅心跳。

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《他在逆光中告白》爆紅粉絲敲碗二搭！曹佑寧爆肌全都脫

《為你逆光而來》劇情結合豪門情仇、替身、復仇等情節，加上男女主角二搭，許多網友紛紛在臉書社團陸劇討論社推薦，「雖然曹佑寧不是我的菜，但他配余玥就是有感覺，CP間的親密接觸也拍的很撩，撕上衣讓人姨母笑」、「難得有二搭敲碗成功劇，不同劇情再玩一次」、「《他在逆光中表白》這部也不錯看啊，雖然是舊片，但值得2刷」、「上一季戀愛了，那個腹肌」、「原班人馬超有誠意，但劇情完全不同」。

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