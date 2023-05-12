慶餘年2｜張若昀李沁原班人馬拍續集　定裝照缺「他」惹換角疑雲

【慶餘年2】古裝權謀劇《慶餘年》第二季終於在10號開鏡，從公佈的定裝照中可以看到原班人馬包括張若昀、李沁、陳道明、吳剛、郭麒麟、李小冉和宋軼等都回歸，唯一缺席的是肖戰。該劇第二季的拍攝曾經七次延期，期間更傳出許多角色變動的流言，但在正式開鏡並公布角色後，流言已自行瓦解。



【圖輯】點圖放大看《慶餘年》第二季定裝照👇👇👇

+ 10

《慶餘年》首季播出後觀看量超過160億，被譽為神劇，劇中的演員也因此紅遍全國。第二季公布的定裝照中，原肖戰飾演的「言冰雲」並未出現在其中，但根據原著，他在第二季中是主要角色，這引起了網友的熱議。一些網友懷疑該角色可能被刪除，這將導致劇本的大幅度變動。網友認為，若該角色沒有被刪除，劇組應該儘早公布新演員，以避免大家不斷地猜測。

【同場加映】2023古裝陸劇熱度排行TOP 9《長月燼明》羅雲熙白鹿床戲尺度超大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

延伸閱讀：

鬼鬼消失「營業中2」急壞觀眾！新成員竟是「音樂人」

李蒨蓉老公送她勞力士 傻傻送修店員當場說：這是膺品

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】