一舞傾城｜唐文龍曾被爆力追佘詩曼　入行23年11段緋聞有男有女

由王晶擔任出品人，由陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔主演的無綫（TVB）劇集《一舞傾城》播至最後三集，最新一集講到李青龍（飾唐文龍）放監出獄後，決定回報沙律媽（飾陳法蓉）多年的等候，向她求婚，實在令人感動。



唐文龍真係愈老愈型。（《一舞傾城》截圖）

唐文龍入行時憑着俊朗，健碩的外表已經迷倒了萬千少女，就算經歷了20多個年頭，現年52歲的唐文龍依然沒有走樣，甚至在滿是肌肉的外在之中，多加了幾分歷練過的男人味，鏡頭前的他無時無刻都散發出濃厚的男性荷爾蒙，粉絲遍佈20多歲到60歲，甚至也有男性忠實粉絲。

李青龍（飾唐文龍）和沙律媽（飾陳法蓉）終於開花結果。（《一舞傾城》截圖）

入行20多年來，唐文龍曾傳出過多段緋聞，更甚至傳出過「HEHE」緋聞。他也曾在節目中解釋，雖然歷年來被外界稱為「媾女王」，但「大家沒有捉到自己的痛腳」。他亦表示，自己對感情專一，一直都在追求簡單和真實的愛情。

陳少霞。（視頻截圖）

1. 歷年來，唐文龍曾與多位女星傳出戀情，其中最廣為人知的就是陳少霞。據知兩人於拍攝《現代古惑仔》時相識撻着，不過相戀6年後就無疾而終。多年後唐文龍就自爆兩人是因為迷信而分開。因當年正值事業高峰期，但唐文龍覺得與陳少霞拍拖後事業就開始走下坡，陳少霞父母的健康也於當時開始變差，所以唐文龍就覺兩人不合，在一起只會連累大家，所以才決定分手。

佘詩曼和唐文龍。（《十月初五的月光》劇照）

2. 之後，唐文龍參演2000年《十月初五的月光》時，再被家燕姐爆力追女主角佘詩曼多年。而當時又有傳聞傳出佘詩曼與陳浩民交往，呈現了一個兩男爭一女的情況。之後唐文龍也曾表示過，與佘詩曼太熟稔，所以難以擦出愛火花。

佘詩曼和唐文龍曾傳出緋聞。（《十月初五的月光》截圖）

3. 來到2002年，唐文龍又再傳出與一名圈外空姐拍拖，兩人蜜運7年之久，外界也估計他們會步入人生新階段結婚，可惜還是沒法打破7年的宿命。唐文龍表示拍拖7年理應給對方一個名份。當時快40歲的他害怕自己沒有前途害了對方，女方也快將32歲了，他有感無法給予將來給對方，因此忍痛主動提出了分手，也是他唯一一次主動説分手，更曾在公開訪問說，一生都没什麼對不起人，唯獨只是欠了她。

唐文龍曾與關心妍傳緋聞。（資料圖片）

4. 唐文龍在2003年又被爆曾和關心妍拍拖半年，但二人都否認傳聞，有傳當時是因為關心妍想要專注事業，為了麵包放棄了愛情，唐文龍又一次為愛犧牲。

唐文龍曾傳出過「HEHE」戀情緋聞。（網上圖片）

5. 在這一段戀情之後，唐文龍曾傳出過「HEHE」戀情緋聞，與同性朋友旅行時更試過「彈弓手」post歐遊照片，之後他又被拍到與動作電影導演劉家榮的兒子劉永健着情侶裝行商場購物，一時搭膊頭一時掃背，態度親暱。其後，唐文龍就向傳媒澄清自己的性取向，表示自己十分肯定地，是喜歡女性的，還要強調「仲要係非常之鍾意嗰隻」。

唐文龍曾被拍得與羅子喬一起看電影。（網上圖片）

6. 2014年，唐文龍經歷了好幾年感情空白期後，又再被拍得與羅子喬一起看電影，也曾公開讚賞過羅子喬人品好。羅子喬曾參演《爛滾夫鬥爛滾妻》、《賭城風雲2》等多套電影。2015年被日本圓谷製作公司挑選為超人之母人間體的亞洲代言人，因而在日本走紅。

唐文龍曾被拍到與楊梓菁（前名：楊柳青）撐枱腳食飯。（IG@wiyona）

7. 2018年，唐文龍被拍到與楊梓菁（前名：楊柳青）撐枱腳食飯，兩人也曾與傳媒面前公開讚賞過對方為人，唐文龍讚好是「好女仔」，而楊梓菁則直言自己喜歡高大威猛的男人，不過兩人似乎就只因着武術的興趣的認識，並沒有下文。

黃文意憑《三日兩夜》爆紅。（《三日兩夜》節目截圖）

前娛樂主播黃文意曾與唐文龍被爆譜出父女戀。(IG/@mandy_beanie)

10. 相隔多年後，唐文龍再被傳媒炒作是同性戀，但不知怎的，「十億千金」黃文意在社交平台上「不小心」地貼出與唐文龍的合照，「父女戀」不脛而走，不過兩人始終沒有承認戀情，唐文龍只稱她是好朋友，而黃文意則表示他人品好，也會請教他在工作上的事。

11. 去年10月，唐文龍於節目做嘉賓時就透露現時有一位來自山東的女朋友，更表示考慮結婚生B：「都有諗過，再唔諗驚生唔出。」不過公開戀情後，唐文龍一直保持低調，甚少提及女友。