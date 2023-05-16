As One初代隊長Fafa去年榮升人母　狂健身操蜜桃臀仲Fit過生之前

講起As One，大家都會記起神曲《Candy Ball》，想當年組合聲勢凌厲，一度紅到去韓國，卻突然於17年宣布解散。其實早在15年，As One已經歷過一次「大洗牌」，兩代成員加埋共6人，現時仍活躍於香港娛樂圈的僅得2位，而繼陳苑澄（Tania，前名：Nata）去年初成為人母後，原來初代隊長邱念恩（Fafa）都已經成為媽媽，更是一位惹火辣媽，生完身材完全冇走樣！



As One是2012年太陽娛樂力捧的女團，經歷過兩代團員，第一代主要活躍於12至15年，成員包括隊長邱念恩（Elfa，又名Fafa）、黃佳宜（Oli）、吳思佳（Shin）以及陳苑澄（Tania，前名：Nata）。在成團初期，內地成員Oli已經常因病缺席團體活動，令As One長期以3人組合形式示人，短暫回歸後最終還是於14年因健康理由退團，翌年Fafa都因傷患離隊。

（左起）As One成立初期成員，Oli、Shin、Fafa和Nata。（Instagram：asone_hk）

Oli因健康理由經常缺席As One活動，令成員有如3人組合般。（Instagram：asone_hk）

10年前，Kevin Boy拍攝「爆腎」短片整蠱As One，（左起）Nata、Shin、Oli被「大賊」嚇至花容失色，崩潰爆喊，但Fafa（右一）仍處變不驚安慰隊友，淡定表現獲網民激讚，甚具隊長風範。（YouTube截圖）

同年，太陽娛樂亦宣布As One大洗牌，新成員蘇皓兒（Chloe）與陳嘉茵（Kayan，後改名陳葦璇、Kira）入替，遠赴韓國集訓並推出粵語及韓文版的《Candy Ball》，儘管曾經紅到去韓國，惟組合最終亦於17年解散。

隨住Oli和Fafa離隊，As One於15年洗牌，並加入Kayan（左一）、Chloe（左二）兩位成員，憑一曲《Candy Ball》聲名大噪，惟最終仍解散。（《Candy Ball》MV截圖）

現時仍活躍於香港娛樂圈的只有Chloe和葦璇，早前Chloe更表示同二代隊長Shin完全冇聯絡，因對方已銷聲匿跡。另一方面，原來初代隊長Fafa大半年前已榮升人母，並已火速瘦身，成為一位性感辣媽，狂曬健身成果！以下就逐一盤點兩代成員近況。

As One初代隊長Fafa去年已成為人母，但樣貌仍然好少女。（Instagram：missss.y）

1.Fafa

現年30歲的Fafa是As One初代隊長，15年，太陽娛樂發聲明，指Fafa因傷患不適，未能配合As One日後繁重的工作行程及發展，宣布離隊。她其後曾轉戰直播平台、拍片等，亦曾參與KOL工作。Fafa的社交平台有大量運動片，她沉迷空中瑜伽及健身，一時練胸一時練腳，又常常大騷S型曲線身材，甚至有網民叫她教大家瘦身不瘦胸的秘訣。

去年8、9月，Fafa原來正式成為人母，但對BB父親身份就很低調。她指自己坐月時吃得太多，體重一度升至59公斤人生巔峰，所以一坐完月她便重拾健身，現時再次回復完美曲線身材，甚至更勝從前。Fafa至今保留一頭招牌金毛短髮，即使素顏仍然少女味十足，日前更Fit爆去睇周杰倫演唱會。

Fafa日前度過30歲生日！（Instagram：missss.y）

Fafa產前產後皆勤做健身和瑜伽，日前以Fit爆身材去睇周杰倫演唱會。（Instagram：missss.y）

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2.Oli

Oli整體於As One的活躍時間非常短，成團1年她便因子宮良性腫瘤停工休養，14年短暫休團後再因病正式退團。離隊後Oli赴深圳大學讀表演系，並在內地定居，目前她仍活躍於社交平台，更經常大曬名牌，生活似乎相當富裕。

Oli退團後長居內地，變成網紅樣。（Instagram：olioliolioiloli）

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3.Nata/Tania

Tania在As One時期以Nata名字出道，她本身是香港藝術體操隊成員，雖然經歷過兩個時期的As One，但17年卻提出提前解約。離隊後她修讀心理學課程，18年以英文名Tania參加2018年度香港小姐競選，憑出色舞技入選五強，簽約成為無綫藝人，雖然《愛·回家之開心速遞》、《青春本我》、《食腦喪B》、《白色強人II》及《超能使者》都有份演出，但大多是發揮不多的閒角甚至是冇名角色，因此她都有發展藝術體操及美學體操教練工作。21年，Tania宣佈與酒行太子爺Gary成婚，去年6月更誕下囡囡Nea，是As One中首位成為媽媽的隊員。

Tania早前與囡囡一齊拍廣告。（Instagram：taniachany）

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4.Shin

Shin曾於Fafa離隊及改組後接任隊長，《Candy Ball》令As One得到韓國SBS和MBC有線電視台邀請出席音樂節目獻唱，成為首個於韓國出道的香港女團，其中Shin亦獲邀參加韓國綜藝《PRODUCE 101》，成為練習生，最終得到第23名。2017年，她跳槽到鄧智偉旗下的Unleash娛樂，又參加過選秀節目《MIX NINE》轉到內地發展，2018年曾參演《飛虎之潛行極戰》劇集，其後已淡出娛樂圈。早前蘇皓兒接受訪問時，形容Shin仿如銷聲匿跡般，連社交平台都刪除埋，Shin與眾人已冇聯絡。

Shin曾參加《PRODUCE 101》，但只得第23名，無緣參與出道22人組合I.O.I。

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5.Chloe

Chloe是二代成員，15年加入As One，一頭長髮加甜美樣貌，令她有「翻版周慧敏」之稱，後來長期保持短髮形象，仍是許多人心目中的女神。Chloe離隊後繼續模特兒工作，於無綫及ViuTV均有拍劇，其中無綫的《那些我愛過的人》更讓她成功入屋。電影方面，她於《假冒女團》、《忽然心動》等亦有不少戲分，現時有不少廣告代言，最近期則數到麥當勞早餐及奇華嫁喜禮餅等。

Chloe是新一代短髮女神。（Instagram：chloe_so）

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6.葦璇

前名陳嘉茵（Kayan）的葦璇是兩代成員中最年輕的一個，現時27歲，但因為早出道，不少觀眾都覺得她有如資深藝人。As One解散後，她開始以跳唱歌手身分作獨立發展，憑《告白氣球》舞蹈廣為人知，熱愛參加比賽的她參與逾40個唱歌比賽，2018年推出第一首獨唱派台歌曲《大肆慶祝》，並於20年以「陳葦璇」新名及短髮形象參與《全民造星III》，最終奪得亞軍，簽約成為環球唱片旗下歌手，推出《一個傻瓜一個啞》、《高敏族》等歌曲，同時在YouTube拍片教收納。

陳葦璇以超短髮形象參與《全民造星III》，憑跳唱實力獲得亞軍。（Instagram：hahakirac）

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