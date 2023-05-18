黃偉晉IG突變OnlyFans新相曬蕉陷色情爭議 回應坦蕩蕩：都能公開
撰文：ETtoday
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台灣藝人黃偉晉是男團「五堅情」的其中一員，作風一向直率犀利，受到許多網友喜愛。他17日在社群限時動態轉發一則網友的評論文，對於被說「舉止太過頭」，他感到十分無奈，也解釋自己稱粉絲「狗」只是玩笑話，並沒有其它貶義。
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黃偉晉17日曬出Dcard網友的PO文，截圖中，網友提到他將Instagram的廣播專區取名為「OnlyFans」太超過，「多數粉絲年齡層也偏低，稱粉絲『狗』、吃香蕉這些色情地帶，真的嚇到了。」對此，黃偉晉回應表示：「狗又怎麼了？我內心完全不是認真用貶低那種思維在叫的好嗎？純屬玩笑。吃香蕉我天天吃，到底怎麼了？」直言自己發的影片都是可以公開在社群上的。
黃偉晉也另外附上一張廣播專區內的截圖，圖中，他向粉絲解釋說：「欸，我的『狗』指的是可愛的狗哦！好怕大家直接嚇死，就是這種類似吉娃娃那種？（越描越黑）」並補充強調：「而且我還有特別說是可愛稱呼欸！」澄清自己的發言並沒有其它負面意思。
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