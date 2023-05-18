《半澤直樹》男星一家三口倒臥家中「身旁發現遺書」同日爆性醜聞

曾參與演出過《半澤直樹2》的日本男星市川猿之助，18日0時15分左右被經紀人發現，與父母倒臥在家中，於是趕緊將三人緊急送醫，目前警方正在調查事故原因。



據日本傳媒報導，相關調查人士透露，市川猿之助倒在地下室，身旁發現了類似遺書的留言，父母在2樓走廊上仰臥着。市川猿之助的母親被確認已在家中死亡，父親送院急救後仍不治身亡，兩人皆沒有明顯的外傷，市川猿之助則是送院時意識模糊。

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市川猿之助與香川照之一樣同為知名歌舞伎演員。不過被週刊爆出，會對合作演員、工作人員性騷擾與職場霸凌，喝酒後會對人強吻或是任意觸碰下體，不從就會被威脅拿不到想要的角色，與外界陽光開朗形象截然不同。

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