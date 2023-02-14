Youtuber年收入曝光！黑肉女神薔薔自己都估唔到：原來有這麼多錢

從《我愛黑澀會》發跡的「黑肉女神」薔薔（林嘉凌），憑藉著豪邁直率、敢怒敢言的個性在各大台灣綜藝節目都能看到她的身影，近幾年也在Youtube開設個人頻道，還創立公司。近來她無意間發現自己頻道的收益，嚇得直呼：「我有這麼多錢我都不知道！」



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薔薔頻道近來曝光去年舉辦尾牙所拍攝的紀錄影片，影片中薔薔除了向員工們溫情喊話外，還誇下海口希望有一天公司能上市上櫃，讓員工們人人有股份。此外，她也在尾牙中挑戰QA，當她得知2022年頻道收益後相當驚喜：「我有這麼多錢我都不知道，很好了啦！真的假的，要怎麼提（領）啊？要怎麼提出來？總不可能把它放在裡面吧？拿出來花啊！花花花。」反應相當爆笑。

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