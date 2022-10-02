32歲薔薔未成年靚樣曝光！初出道竟是超清純台妹　15年前後對比大

台灣女星薔薔（林嘉凌）直爽的個性受到觀眾喜愛，她雖然才32歲，但因出道得早，到今年其實已是她出道15週年，為了紀念，她特地翻出第一次上《我猜我猜我猜猜猜》、無名小站頁面截圖等黑歷史和粉絲分享，不少人都驚訝以前的她其實是個甜美少女，且24歲時還曾在蔡依林的MV中飾演「Jolin死對頭」角色。



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薔薔在個人經營的YouTube頻道中，挖出出道15年來的精采表現片段，大家過去對她較有印象都是從《我愛黑澀會》亮相，但其實她人生第一個電視通告，是上《我猜我猜我猜猜猜》的「美腿甜心」單元，當年她才17歲，以無名小站帳號名「Rebecca」參加錄影，當時她笑容陽光、形象甜美，還有一雙大長腿，擄獲現場多位來賓的心，而還是少女的她也帶有點害羞「連聲音都是甜的」，和現在直率熱辣風格十分不同。

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時間來到2014年，24歲的薔薔已經開始走性感風格，曾在蔡依林的〈Play我呸〉MV中飾演心機女星，和Jolin在紅毯互搶鋒頭，不少網友留言：「現在才知道蔡依林mv裡是薔薔，很酷」、「今天才知道薔薔有出現在Jolin的MV」、「薔薔每個階段都很有特色，超美的！」

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