網紅泥泥身材成人生最大困擾　崩潰認難著衫　下秒遭小S薔薔胸襲

【小姐不熙娣／泥泥】胸部太大好困擾！小S節目《小姐不熙娣》日前談「胸湧系正妹的困擾」，Facebook、Instagram都擁有百萬粉絲的爆乳網紅「泥泥」傲人上圍成胸湧系代表，她不僅透露穿衣超困擾，更帶來NG衣服親自示範，讓眾人都驚呼「要爆了」。



泥泥在節目中透露自己上圍為「H」，媽媽、妹妹也都是「H罩杯」，被眾人封是「H家族」。而她一開始先是背對眾人，一轉身後眾人看了直呼「超誇張的」、「好大喔」，女嘉賓更（經在本人同意下）摸上手，感受大胸觸感，小S一上手就驚呼「哇」，薔薔則直呼軟。（點圖放大直擊泥泥被小S薔薔胸襲的畫面👇👇👇）

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不過泥泥談到巨胸困擾，表示因為真的太大了，很難不讓人注意，不管做什麼事情，大家還是會先把目光放在身材上。更直言「很難穿衣服」，透露其實很喜歡女生穿oversize的T-shirt，看起來就帥帥的，但她一穿就很像大嬸。

【圖輯】著卡通衣服「幾乎撐爆衫」！點圖放大看泥泥換上緊身衣後「變這樣」👇👇👇

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而她自認沒什麼女人味，雖然社交平岩上仍會分享穿貼身的衣服，但她不想只被定義為「性感的人」，所以也會做一些比較搞笑的事，讓他人除胸部外也可以注意她有趣的一面。而她早前cosplay人氣動畫《鏈鋸人》中的「波奇塔」，「鏈鋸插巨胸」的造型引來10萬人按讚。她也曾穿著短版貼身比卡超T-shirt坐捷運的生活紀錄照，結果照片被瘋傳還做成改圖，甚至紅到外國，到德國玩都被當地人認出來。

【圖輯】點圖放大看更多網紅泥泥IG性感照👇👇👇

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不過泥泥也表示，因傲人胸圍穿卡通衣，卡通人物臉都變形了，她現場直接換穿從家中帶來的波波球（胖丁）卡通衣，當她換完衣服一出場眾人驚呼「太生氣了吧」、「好生氣」，還可看到波波球的眼睛被繃出裂痕，意外成了「眼部血絲」另類效果。

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