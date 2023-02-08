23歲日女棄鐵飯碗轉行下海拍AV！苦呻好身材缺點：小學就被性騷擾

被稱作是日本AV怪物新人的23歲女優恋渕ももな，擁有M Cup的傲人上圍，加上天使般的臉蛋。去年4月底出道發表第一個作品後，便一舉衝上排行榜冠軍。目前更是SOD star人氣女優之一。



早前她接受日媒《週刊文春》專訪，公開了她在入行之前其實是一位公務員，不過在擔任公務員期間屢屢被騷擾，甚至還會有已婚的人夫跑來跟她有肢體接觸，也讓她身心俱疲，決定離開可怕的職場環境。

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戀渕桃奈公務員到AV女優的轉變

戀渕桃奈表示自己是在父母的期待下才去準備公職人員考試，當初更是以第一高分進入公務機關。但卻也是惡夢的開始，在家鄉秋田的公家單位上班的她，因為只有高中職學歷，所以薪水就差其他大學畢業的同事一大截之外，還常常加班，業務量繁重，跟她喜歡接觸外面的個性完全不同。不過最主要的離職原因，還是因為職場的可怕性騷擾，時常都會有人問她：「你cup多大？」

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甚至還在搭的士時差點遭到強吻，小學時期就有熟人對她出手，她坦言女性在鄉下地位似乎很薄弱。感嘆：「我本來就是胸部很大的人，常會被說『都是因為妳這個樣子不好』、『沒辦法就會看成是那樣』。」在一年後她鼓起勇氣離職。決定前往東京尋找自己的一片天。後來的她先以性感寫真打響名號，去年4月發表首個AV作品立刻登上單日冠軍，到目前還是銷量冠軍，可說是未來無可限量。

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