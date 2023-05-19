張學潤Nel Nel離世｜關淑怡感震驚傷心 湯寶如哀悼摯友：痛心！
撰文：洪曉璇
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著名形象指導張學潤（Nel Nel）驚傳死訊，令外界非常震驚。他曾與很多天王巨星合作，任湯寶如經理人多年，更與關淑怡是相交近三十載知己，得知惡耗都相當心痛。
早在1993年Nel Nel與關淑怡合作為她改變形象，《The Story Of Shirley真假情話》擔任形象指導，至2015年關淑怡於香港文化中心舉行音樂會，邀請Nel Nel為海報做形象指導，當時Nel Nel在其面書發文，更寫上一句：「不經不覺第一次同Shirley做形像原來已經係21年前！事隔多年希望今次大家都會覺得我哋有進步！」
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關淑怡接受傳媒訪問時，坦言對好友死訊感到非常震驚，十分傷心。她表示與張學潤從前是好好的朋友但近年較少聯絡，形容Nel Nel性格開朗幽默，很願意幫助朋友，不明白他為何要走到這一步，想起兩人昔日相處時的開心往事，非常難過。而湯寶如亦以黑底白字發文哀悼：「痛心，永遠懷念你。」
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張學潤Nel Nel離世死因是?
張學潤Nel Nel離世，終年59歲。張學潤Nel Nel生前好友肥媽接受傳媒訪問時，指曾聽聞他早年因為工作頻被...詳情請看。而早前，Nel Nel 曾與陸詩韻做直播，直播一開始時見Nel Nel神情已經...詳情請看。
張學潤Nel Nel的背景
Nel Nel為圈內的形象設計師，曾經為多位明星擔任形象顧問，在娛樂圈人面相當廣。他的爸爸也相當有名，是香港一代球王。年陳冠希舊愛Cammi初出道時，曾被網民嘲是「Nel Nel 2.0」。