張學潤Nel Nel離世｜關淑怡感震驚傷心　湯寶如哀悼摯友：痛心！

著名形象指導張學潤（Nel Nel）驚傳死訊，令外界非常震驚。他曾與很多天王巨星合作，任湯寶如經理人多年，更與關淑怡是相交近三十載知己，得知惡耗都相當心痛。



Nel Nel張學潤5月18日傳出死訊震驚各界。（IG：@nelnelcheung）

早在1993年Nel Nel與關淑怡合作為她改變形象，《The Story Of Shirley真假情話》擔任形象指導，至2015年關淑怡於香港文化中心舉行音樂會，邀請Nel Nel為海報做形象指導，當時Nel Nel在其面書發文，更寫上一句：「不經不覺第一次同Shirley做形像原來已經係21年前！事隔多年希望今次大家都會覺得我哋有進步！」

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Nel Nel張學潤與關淑怡相識多年。（IG：@nelnelcheung）

Nel Nel張學潤與關淑怡合作無間。（資料圖片）

關淑怡接受傳媒訪問時，坦言對好友死訊感到非常震驚，十分傷心。她表示與張學潤從前是好好的朋友但近年較少聯絡，形容Nel Nel性格開朗幽默，很願意幫助朋友，不明白他為何要走到這一步，想起兩人昔日相處時的開心往事，非常難過。而湯寶如亦以黑底白字發文哀悼：「痛心，永遠懷念你。」

Nel Nel張學潤擔任湯寶如經理人多時，多年來合作無間。（IG：@nelnelcheung）