關楚耀求婚成功　曾送20萬一千蚊紙畀未婚妻Joann被批土豪炫富

關楚耀求婚成功，宣布與拍拖6年的網紅空姐女友Joann拉埋天窗，玫瑰、鑽戒、汽球等基本配備當然有，儀式感做到足！他一向錫女友錫到燶，但即使如此都不及去年的「情人節禮物」經典！



關楚耀宣布向網紅女友Joann求婚成功，兩人拍拖6年幾，愛得高調同時又好低調，雖然兩人經常在IG限時動態互tag，但直至求婚成功才首度貼正面合照。關楚耀一直都很疼錫比自己細11年的Joann，女友在求婚Post亦講到：「不懂浪漫的人，卻為我做盡最浪漫的一切🥹」但其「花式放閃」的方式就引起不少爭議，曾被網民批評是「土豪」。

關楚耀向Joann求婚成功，玫瑰、鑽戒、汽球等基本配置當然有！（IG@jjjoann）

關楚耀在一堆紅玫瑰中，放了閃亮的鑽戒！（IG@jjjoann）

關楚耀近來在《一舞傾城》的角色Marco最鍾意派錢，他曾在IG叫大家可以叫他做「派錢哥」，其實他戲裡戲外都一樣愛派錢。最經典的，莫過於去年情人節送大疊1千蚊紙畀女友！Joann於IG上載影住兩大疊千元大鈔的照片，寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封（用信封emoji示意）出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」又寫︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」再tag了關楚耀的IG帳號，非常高調。

Joann去年情人節收到大疊目測有20萬的一千蚊紙現金，寫住「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」！（IG@jjjoann）

事件引起網民熱議，網民按現金厚度估計達20萬，雖然關楚耀很疼錫女友，但許多批評Joann炫富、土豪，又指送錢可以過數，何必要派現金，覺得好扮嘢！

關楚耀（白衫）在《一舞傾城》的角色Marco一樣愛派錢，他也叫觀眾稱他做「派錢哥」。（電視截圖）

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