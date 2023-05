關楚耀與網紅空姐女友拍拖6年　520宣布求婚成功：我娶了愛情

關楚耀520宣布求婚成功!現時40歲的關楚耀,與網紅空姐女友Joann拍拖6年多,剛剛就在IG宣布求婚成功,不但首度公開合照,更留言:「她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞She said YES 💍!! 」



近日有份演出《一舞傾城》的關楚耀,與拍拖6年多的空姐網紅女友Joann愛得火熱,而且出名超寵女友,曾表示靜待機會求婚。早前兩人豪遊日本、泰國等地,Joann於IG限時動態貼上一隻巨型鑽戒照片,當時已有不少人推測關楚耀是否求婚成功。剛踏入520的日子,兩人就共同宣布女方已經say yes,原來關楚耀用99支玫瑰花加鑽戒的攻勢,成功抱得美人歸,留言:「最後,她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞She said YES 💍!! and it’s forever 🪐❤️」

關楚耀與女友Joan拍拖6年幾,首次貼合照,並宣布求婚成功!(Instagram:uglykwan)

雖然兩人拍拖不是秘密,但就從未貼過合照,而Joann就在IG限時動態轉發了求婚Post,並說:「來啦 520炸彈👰🏻‍♀️💣❤️‍🔥❤️‍🔥第一張公開的合照就是我們要結婚了~🥰」網民紛紛送上祝福,關楚耀的妹妹也留言說:「👏👏❤️❤️ wohooo welcome to the family」

關楚耀用99支玫瑰加鑽戒攻勢抱得美人歸!(Instagram:uglykwan)

關楚耀。(Instagram:uglykwan)