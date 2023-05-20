市川猿之助自殺未遂後甦醒　父母雙亡前3人開會作出致命決定

日本男星市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）18日輕生未遂獲救，同一天7旬父母雙雙身亡，事件震驚日本娛樂圈。據悉，他19日接受警方的問詢，他首次作證表示「我們進行了家庭會議」。



綜合日媒報導，市川猿之助的父母昨被送去驗屍，死因被認定是服用精神藥物中毒、推估死亡時間約在17至18日，市川猿之助嘴裡也被發現有藥物的痕跡。由於家中並無任何打鬥痕跡，警方初步排除其他人參與的可能。

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據悉，市川猿之助昨出院後，接受警方的詢問，他供稱：「我們開了家庭會議，討論著死後轉生投胎的事情，父母吃了安眠藥。」全案目前仍在調查中。

市川猿之助18日試圖輕生未送，7旬父母雙亡，母親當場確定死亡，父親送院後仍不治，僅留下他一人獨活。據悉，父母在二樓被發現時有蓋著被子，身邊有嘔吐物，驗屍結果昨出爐，警方表示是「疑似精神藥物中毒」。

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市川猿之19日已經出院。他18日獲救時意識模糊，不過送院後晚間開始有意識障礙的症狀，警方最初表示有發現有疑似遺書的內容，調查發現還有多份遺書的存在，警方朝著全家輕生的方向調查。

在市川猿之助留下的遺書中，其中一封是直接寄給演員密友「M」，文中除了表達歉意，還留有「我愛你」等告白字句，另一封遺書則提到要將所有遺產留給M，而這位Ｍ除了是演員，也是18日發現命案現場並電話報案的經紀人，據現場媒體表示，經紀人在市川猿之助及其父母送院後，當場崩潰痛哭。

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