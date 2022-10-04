G.E.M.鄧紫棋自揭一度零收入　曾萌輕生念頭：我是不是可以去死了

鄧紫棋（G.E.M.）推出新專輯《啓示錄》，近日接受《Billboard》專訪，她笑說先前為了專輯閉關半年，事後驚覺那陣子「一分錢都沒賺過」，直到回頭看到帳單，發覺自己不停在花錢，瞬間感覺當時的自己其實蠻有勇氣的。



鄧紫棋表示， 這幾年因為大環境，腳步慢了下來，也常陷入對自身意義的思考，近年更養成了每天祈禱的習慣，15、16歲時，她覺得當歌手就是人生目標：「當上歌手後，又期盼去紅館開演唱會，但隨著一步步達到目標，卻越是覺得『成功』並不是終點，若沒有意識到自己生命的意義，成功不過是一個個『目標』，對人生沒有什麼真正的價值。」

【圖輯】出道至今靚樣「似乎有變化」你認為G.E.M.鄧紫棋有整容嗎？點圖放大看她直播「推鼻撇整容傳聞」及「G.E.M.鄧紫棋出道至今變化」👇👇👇

+ 35

她更說甚至在兩年前想過：「如果我的人生意義只是用音樂為大家帶來動力，那有一天退休，我是不是可以直接去『死』了？」直到現在，她說自己是「為愛而生」，一切出於愛，這就是所有事情的意義，因此透過這張專輯，鄧紫棋希望也能為大家帶來溫暖。

【你可能感興趣】被指與G.E.M.鄧紫棋撞樣！你認為圖輯內的網紅與鄧紫棋相似嗎？（點圖放大看更多「小鄧紫棋」蕾菈靚相👇👇👇）

+ 42

此外，鄧紫棋更登上數位音樂平台Spotify首位在海內外各地刊登多個大型看板的華語女歌手，看板遍佈紐約時代廣場、台北西門町、加拿大多倫多等地，讓她非常開心：「作品能在各大城市有更多人看見、聽見，感覺很欣慰，很開心有大家支持！」也說期待日後有機會四處巡迴演出，以「真人」形式與大家見面。

【同場加映】G.E.M.鄧紫棋7歲曾參演過教育電視！盤點圈中13位藝人童星時期模樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

延伸閱讀：

韋禮安一句求婚誓言逼哭老婆！甜揭升格人夫浪漫情趣

神隱2年不躲了！范瑋琪霸氣報喜訊：能唱歌真好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】