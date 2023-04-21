ASTRO文彬疑輕生4件事　曾透露「過得有點辛苦」：真的很對不起…

【ASTRO文彬】南韓男團成員文彬，19號驚傳在家身亡，得年25歲，警方仍在調查死因，但根據報導指出，警方初步推測應是輕生，但確切原因仍在調查當中，不排除進行屍檢。所屬公司Fantagio在20號凌晨發聲明證實噩耗，由於近期文彬仍活躍的進行活動，讓粉絲震驚不已。



一、文彬正在活躍進行演藝活動中

文彬正活躍的以「MOONBIN & SANHA」活動，除了發行專輯也舉辦了粉絲演唱會，並計劃在馬尼拉、曼谷、澳門、台北、雅加達、東京、聖地亞哥、聖保羅、墨西哥城等11個城市舉行巡演，目前5月13號雅加達的演出，已於日前宣布因「無法避免的突發情況取消」。

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二、文彬曾透露：「過得有點辛苦」

7號時，文彬就曾因為健康狀態不佳，原本在機場要前往泰國曼谷舉辦粉絲演唱會，但抵達機場後，因為有眩暈等症狀，臨時調整出國行程，並進行快測，結果為陰性，再經過休息過後，又再度飛往泰國，舉行演唱會。當時泰國巡演結束後，兩人進行了直播，面對粉絲詢問「身體還好嗎？」文彬回答「現在好多了，但老實說過得有點辛苦，雖然盡量不表現出來了，不過似乎有點明顯，真的很對不起」，後來又表示「idol是我選擇的職業，想做一個幸福的人，然後讓粉絲們也幸福」。

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三、文彬接受雜誌時的訪問

此外，也有粉絲翻出去年文彬接受雜誌《COSMOPOLITAN KOREA》時的訪問，其中問道「如果文彬真的是天使，只能做一件善事，會想做什麼呢？」，當時文彬回答「我想給那些結束自己生命的人們再一次機會」，他表示「雖然不知道何時何地會發生什麼事情，但我們活著並不會總是想著死亡。 光是思考今天要吃什麼、明天穿什麼，想著這些幸福的想法，感覺一天都不夠用了，自己選擇結束生命，真的太可惜了」。

四、文彬生前最後發文「蒲公英啊～隨風飛揚吧！」

文彬11號在Twitter上PO出一張蒲公英的照片，寫下「蒲公英啊～隨風飛揚吧！」，並在貼文下方補充：「給我珍貴的人們：春天來了，輕輕地騷我癢吧」，該篇文也成為文彬生前的最後一次發文。文彬猝逝後，妹妹文秀雅也宣布取消本週所有工作行程，守在哥哥的靈堂。

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