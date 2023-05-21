Lolly Talk新歌全白型格造型　網民認錯做COLLAR：轉路線搶fans？

Lolly Talk明天將會出新歌，日前發布一張全白型格造型照，8位小妹妹Chok晒樣，不過有網民一睇相竟然話認錯係COLLAR，更問8位是否轉用了對方造型師，甚至推論出Lolly Talk是否想攻佔埋COLLAR粉絲市場。



Lolly Talk最近大個女！她們出道第一首歌《三分甜》以校服Look登場，之後的打扮都以切合年齡的青春氣息為主，亦因此俘虜很多男粉絲。不過近日她們的造型漸趨成熟，最新一輯電話廣告以沉色系晚裝示人，日前著同一套衫出代言活動，Sinnie更輕露事業線，被指初嘗性感。

近日Lolly Talk代言手機，廣告造型一改以往的青春少女風。

其中Sinnie（吳倩怡）的造型睇到粉絲嘩嘩聲，說尺度很大。（IG@_nsyee）

昨日Lolly Talk宣布明天將推出新歌《一把火》，並發布一張造型照，相中8位著住白色的型格服飾，甚有隊型亦都幾好睇，不過有網民就出Post表示認錯她們做COLLAR，說：「唔講以為隔籬團」，還問她們是否聘請了COLLAR的形象指導。由於Lolly Talk與COLLAR同為《全民造星IV》出身的8人女團（So Ching未退團前），出道至今常被拿來比較，但在粉絲心中，前者偏青春可愛，後者就偏向有型，兩團定位不同，但今次的新Look，網民就覺得Lolly Talk好似COLLAR。

LOLLY TALK的新歌造型照，網民認錯做COLLAR。（IG@lolly.talk）

在《2022叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，COLLAR都以全白服飾登場，配上圓扣、銀飾、交叉綁帶、手袖等，與今次Lolly Talk的造型，乍看確實有啲似，大概係今年都流行這些元素。其中COLLAR當時的造型由TeamCL負責，而Lolly Talk的新造型則估計由kayan9896御用造型師Yoyo Kwan操刀，因為她都有在Lolly Talk新歌Post留言和轉發。

COLLAR於《叱咤》的造型。（資料圖片/陳順禎攝）

COLLAR於《叱咤》的造型。（資料圖片/陳順禎攝）

由於去年COLLAR曾短暫休團，而這段空窗期，Lolly Talk曝光和人氣都愈來愈高，受歡迎程度直迫早自己半年出道的COLLAR。有網民就問，Lolly Talk是否要趁COLLAR變陣的這段期間乘機搶灘，轉型想食埋對方的粉絲市場！因為除了轉造型外，Lolly Talk就連Logo都變埋，由以往粉紅、粉藍色的團徽，變色黑色「LT」字樣，難怪令人聯想到轉型。

Lolly Talk最近連團徽都轉埋，由左邊的粉色系徽章，變成黑底白字的字樣，網民話新Logo同專賣滑鼠的Logitech好似。（IG@lolly.talk）

雖然仲未聽到Lolly Talk新歌，但造型已率先引起討論，網民有讚有彈，有人覺得轉造型是好事亦是必經階段，表示：「轉風格冇咩嘢嘅，但好睇最後佢哋Carry唔Carry到首歌同隻舞……玩死一種Style仲悶啦」「佢哋第一首歌《8 Sec》都係呢款Look，唔好講到咁新奇。」但亦有人說：「又一個太大貪想食晒所有Market嘅錯誤例子，女團嘅定位根本唔係咁。」

有波板糖（Lolly Talk粉絲）指舊歌《8SEC》的風格已經係有型，不明白為何一次半次轉造型，大家都大驚小怪。（IG@lolly.talk）

按圖睇更多Lolly Talk以往造型：