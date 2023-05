浜崎真緒音樂節打碟除衫暖場　泫雅性感跳唱超溫柔安慰爆喊粉絲

SPACE Music Festival 第三擊昨晚於西九文化區的竹翠公園舉行,這晚表演陣容全女班,不但有多位本地新生代女歌手,更有日本AV女優浜崎真緒以及韓國天后泫雅!浜崎真緒化身DJ Mao打碟暖場,超識做除衫冧Fans炒熱氣氛,而壓軸登場的泫雅,更性感熱舞6首歌,不斷跟歌迷互動兼大送飛吻,有粉絲甚至感動到喊,獲泫雅溫柔安慰。



SPACE Music Festival 第三擊昨晚於西九文化區的竹翠公園舉行,約6點半左右,日本人氣AV女優浜崎真緒以DJ Mao身份現身暖場,除了英文歌,她更為《海闊天空》(原唱:Beyond)、《潮共》(原唱:JB)等打碟,唱廣東歌冧觀眾。浜崎真緒還帶了自己樣貌的小公仔到場,錫完公仔一啖再派畀Fans,又即場除衫,把印有自己名的外套除低丟給觀眾,令現場High爆!不過浜崎第一次掉衫時,竟成件笠了落工作人員身上,她十分不好意思地講對不起,再掉第二次,終於有幸運粉絲接到。

AV女優浜崎真緒化身DJ Mao,除了打碟還派自己的公仔畀粉絲。(鄧穎琪攝)

之後便是歌手登場的部分,每人大約有15分鐘左右的表演時間,首先是kayan9896唱出《Be around》、《Not too close》和《Think I’m in love》;然後到KALAI家麗,她唱出講夢想的《Like a fool》、《This is our time》以及尚未派台的《UP》,玩到興起時更向觀眾席潑水。然後張天穎(Jamie)以特別嘉賓姿態跳唱《Levitating》及《No Money No Honey》,她穿了一條黑色及肉色的超貼身透視長褲,露出臀部膚色,非常性感!

kayan9896超靚,共唱出3首歌。(鄧穎琪攝)

KALAI說很希望大家記得她,香港的獨立女歌手,她還以《Like a fool》鼓勵大家追夢!(鄧穎琪攝)

KALAI玩到興起更向觀眾席潑水!(鄧穎琪攝)

張天穎唱完一首歌後,指自己要唱第二首歌,但已是最後一首歌,她顯得有點不捨。(鄧穎琪攝)

緊接登場的是張蔓莎(Sabrina)、張蔓姿(Gigi)兩姊妹,Sabrina唱了《到時見》、《剎那的》、《未算壞》及《甜蜜在十點五十九分前》,Gigi則唱了《Panda》、《LOVELOST》、《深夜浪漫》,她請觀眾舉起手機燈,見到燈海時Gigi一度感動到差點落淚,最後她再邀大家合唱《一樣》。

Sabrina仙氣十足,唱快餐店廣告歌前更問大家吃了早餐沒有。(鄧穎琪攝)

Gigi邀請觀眾大合唱《一樣》。(鄧穎琪攝)

Gigi被燈海感動到差啲喊!(鄧穎琪攝)

然後又是兩姊妹,YouTube頻道微辣的家姐佩男與細妹思男組成了DJ組合NAMXSIS,打碟打足30分鐘!然後是女團Lolly Talk,她們共跳唱《五種愛的密語》、《七姊妹星團》、《8 Sec》以及《三分甜》,現場所見她們超多Fans,當Lolly Talk叫粉絲舉起燈牌時,除了「Lolly Talk」燈牌外,Yanny、阿蛋、阿妹、Sinnie等的燈牌都頗多。Lolly Talk提到,去年4月30日恰巧是她們第一次表演的日子,而一年後的同一天又再出騷,與「波板糖」(Lolly Talk粉絲)見面,覺得很開心。

NAMXSIS的佩男(左)和思男(右)打碟打足30分鐘。(鄧穎琪攝)

佩男向觀眾做心心。(鄧穎琪攝)

Lolly Talk跳唱4首歌,將氣氛推高!(鄧穎琪攝)

+ 1

等了兩、三個鐘,輪到壓軸的韓國天后泫雅出場!她以Cap帽及白色吊帶超短裙現身,共唱出《IM not cool》、《Masrered》、《LIPnHIP》、《잘나가서 그래》、《어때》和《BUBBLE POP》6首歌!場內有不少粉絲從國內來港,帶齊手燈、手幅等應援物,泫雅形象一向性感,她跳唱時亦擺出多個嫵媚又意態撩人的動作,令粉絲連環尖叫,睇到「嘩嘩聲」!

壓軸登場的泫雅為香港粉絲帶來6首歌!(鄧穎琪攝)

泫雅舉手投足都好性感。(鄧穎琪攝)

雖然泫雅不懂講中文,但仍很努力與觀眾互動,歌與歌之間都會講幾句,她先用普通話、廣東話講:「大家好!」再說:「I miss you!好耐冇見!大家準備好同我一齊玩未?嚟緊我準備咗幾首歌,如果可以,好想大家同我一齊唱。」又表示很希望大家在今晚這個時刻把注意力全集中在她身上,而粉絲都聽話,高聲大合唱,她亦讚大家做得很好,令她十分感動,狂送飛吻。

泫雅狂派飛吻。(鄧穎琪攝)

雖然泫雅不懂講中文,但仍很努力與觀眾互動。(鄧穎琪攝)

泫雅對粉絲非常好,她拿了其中一位粉絲的手機,轉足360度跟全場觀眾自拍,高呼:「I love Hong Kong!」有位女粉絲很喜歡泫雅,見到偶像感動到當場痛哭,泫雅注意到她,勁溫柔跟她說:「唔好喊啦!」又蹲在台面嘟嘴安慰她,問她:「你OK嗎?」相信對那位粉絲來說一定永世難忘。