浜崎真緒音樂節打碟除衫暖場　泫雅性感跳唱超溫柔安慰爆喊粉絲

SPACE Music Festival 第三擊昨晚於西九文化區的竹翠公園舉行，這晚表演陣容全女班，不但有多位本地新生代女歌手，更有日本AV女優浜崎真緒以及韓國天后泫雅！浜崎真緒化身DJ Mao打碟暖場，超識做除衫冧Fans炒熱氣氛，而壓軸登場的泫雅，更性感熱舞6首歌，不斷跟歌迷互動兼大送飛吻，有粉絲甚至感動到喊，獲泫雅溫柔安慰。



SPACE Music Festival 第三擊昨晚於西九文化區的竹翠公園舉行，約6點半左右，日本人氣AV女優浜崎真緒以DJ Mao身份現身暖場，除了英文歌，她更為《海闊天空》（原唱：Beyond）、《潮共》（原唱：JB）等打碟，唱廣東歌冧觀眾。浜崎真緒還帶了自己樣貌的小公仔到場，錫完公仔一啖再派畀Fans，又即場除衫，把印有自己名的外套除低丟給觀眾，令現場High爆！不過浜崎第一次掉衫時，竟成件笠了落工作人員身上，她十分不好意思地講對不起，再掉第二次，終於有幸運粉絲接到。

AV女優浜崎真緒化身DJ Mao，除了打碟還派自己的公仔畀粉絲。（鄧穎琪攝）

之後便是歌手登場的部分，每人大約有15分鐘左右的表演時間，首先是kayan9896唱出《Be around》、《Not too close》和《Think I’m in love》；然後到KALAI家麗，她唱出講夢想的《Like a fool》、《This is our time》以及尚未派台的《UP》，玩到興起時更向觀眾席潑水。然後張天穎（Jamie）以特別嘉賓姿態跳唱《Levitating》及《No Money No Honey》，她穿了一條黑色及肉色的超貼身透視長褲，露出臀部膚色，非常性感！

kayan9896超靚，共唱出3首歌。（鄧穎琪攝）

KALAI說很希望大家記得她，香港的獨立女歌手，她還以《Like a fool》鼓勵大家追夢！（鄧穎琪攝）

KALAI玩到興起更向觀眾席潑水！（鄧穎琪攝）

張天穎唱完一首歌後，指自己要唱第二首歌，但已是最後一首歌，她顯得有點不捨。（鄧穎琪攝）

緊接登場的是張蔓莎（Sabrina）、張蔓姿（Gigi）兩姊妹，Sabrina唱了《到時見》、《剎那的》、《未算壞》及《甜蜜在十點五十九分前》，Gigi則唱了《Panda》、《LOVELOST》、《深夜浪漫》，她請觀眾舉起手機燈，見到燈海時Gigi一度感動到差點落淚，最後她再邀大家合唱《一樣》。

Sabrina仙氣十足，唱快餐店廣告歌前更問大家吃了早餐沒有。（鄧穎琪攝）

Gigi邀請觀眾大合唱《一樣》。（鄧穎琪攝）

Gigi被燈海感動到差啲喊！（鄧穎琪攝）

然後又是兩姊妹，YouTube頻道微辣的家姐佩男與細妹思男組成了DJ組合NAMXSIS，打碟打足30分鐘！然後是女團Lolly Talk，她們共跳唱《五種愛的密語》、《七姊妹星團》、《8 Sec》以及《三分甜》，現場所見她們超多Fans，當Lolly Talk叫粉絲舉起燈牌時，除了「Lolly Talk」燈牌外，Yanny、阿蛋、阿妹、Sinnie等的燈牌都頗多。Lolly Talk提到，去年4月30日恰巧是她們第一次表演的日子，而一年後的同一天又再出騷，與「波板糖」（Lolly Talk粉絲）見面，覺得很開心。

NAMXSIS的佩男（左）和思男（右）打碟打足30分鐘。（鄧穎琪攝）

佩男向觀眾做心心。（鄧穎琪攝）

Lolly Talk跳唱4首歌，將氣氛推高！（鄧穎琪攝）

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等了兩、三個鐘，輪到壓軸的韓國天后泫雅出場！她以Cap帽及白色吊帶超短裙現身，共唱出《IM not cool》、《Masrered》、《LIPnHIP》、《잘나가서 그래》、《어때》和《BUBBLE POP》6首歌！場內有不少粉絲從國內來港，帶齊手燈、手幅等應援物，泫雅形象一向性感，她跳唱時亦擺出多個嫵媚又意態撩人的動作，令粉絲連環尖叫，睇到「嘩嘩聲」！

壓軸登場的泫雅為香港粉絲帶來6首歌！（鄧穎琪攝）

泫雅舉手投足都好性感。（鄧穎琪攝）

雖然泫雅不懂講中文，但仍很努力與觀眾互動，歌與歌之間都會講幾句，她先用普通話、廣東話講：「大家好！」再說：「I miss you！好耐冇見！大家準備好同我一齊玩未？嚟緊我準備咗幾首歌，如果可以，好想大家同我一齊唱。」又表示很希望大家在今晚這個時刻把注意力全集中在她身上，而粉絲都聽話，高聲大合唱，她亦讚大家做得很好，令她十分感動，狂送飛吻。

泫雅狂派飛吻。（鄧穎琪攝）

雖然泫雅不懂講中文，但仍很努力與觀眾互動。（鄧穎琪攝）

泫雅對粉絲非常好，她拿了其中一位粉絲的手機，轉足360度跟全場觀眾自拍，高呼：「I love Hong Kong！」有位女粉絲很喜歡泫雅，見到偶像感動到當場痛哭，泫雅注意到她，勁溫柔跟她說：「唔好喊啦！」又蹲在台面嘟嘴安慰她，問她：「你OK嗎？」相信對那位粉絲來說一定永世難忘。