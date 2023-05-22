42歲藤岡靛近況曝光　赴台合體AKIRA「逆齡回春」同出道零分別

日本男神藤岡靛2016年以《請和這個沒用的我談戀愛》（又譯《請和廢柴的我談戀愛》）爆紅，現在主要在日發展，日前赴台合體Akira和洪天祥，要離台前更透過影片打招呼。雖然時間短暫，但他也把握機會和17年前讓他踏入演藝圈的恩人「台灣偶像劇之母」柴智屏見面。



柴智屏4月30日上傳和藤岡靛的合照，2006年在香港認識對方便決定簽下來，當時對方看不懂中文都是靠羅馬拼音死背台詞：「過了3年他說他想要成為歌手、音樂家，他不適合演戲，我們結束了演藝合作關係。」這段期間他拍過《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》和幾部電影。

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藤岡靛後來回到家鄉發展，2015年拍攝《阿淺》一舉獲得多項日本頒獎典禮的獎項，現在每年都有固定拍攝戲劇、電影，也獲得了多項大展，在家鄉有穩定發展及亮眼成績。柴智屏時隔10年見到他如此成功也很是欣慰：「從第一天看到你，就知道你是獨特的，絕對可以成為受歡迎的好演員，我的帥哥雷達不會出錯。」

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