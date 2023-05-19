性感網紅僅著胸圍搭日本電車　身旁大叔「尷尬眼神」反成焦點

有「全台最辣日文女教師」之稱的網紅長瀨昆妮，近期現身日本參加走秀活動，分享了2張在超擠日本電車中的超強福利照，火辣穿搭也立刻掀起外界熱議，一旁阿伯尷尬的眼神也意外成為亮點。



長瀨昆妮17號在IG分享兩張搭日本電車的照片，並寫下：「日本電車好擁擠，只為趕快見到妮。」，畫面中可見她綁著高馬尾，戴口罩，穿著咖啡色風衣，內搭似乎僅穿著一件橙色內衣，大方展現傲人上圍，長瀨昆妮便與大票的上班族擠在壅擠的電車車廂內。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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照片曝光後，立即引起大批網友討論，不少粉絲驚呼「這腿超細長」、「太緊了啦」、「太辣了」、「穿成這樣，會引人犯罪喔！」，而長瀨昆妮身旁的阿伯也意外成為網友討論的焦點，「阿伯很危險，不小心就被逮捕了」、「旁邊的老爺爺在裝鎮定」、「隔壁的大叔不敢亂瞄」。

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