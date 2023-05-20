市川猿之助財產留給「他」遺言告白我愛你　行內同性密友身份曝光

【市川猿之助自殺】曾在日劇《半澤直樹2》中演出反派角色的47歲日本演員市川猿之助，18日被發現跟雙親倒臥在家中，警方由現場狀況跟遺書研判3人應是輕生。根據相關調查人員透露，市川猿之助在一張畫布上寫下了應是遺書的內容跟一張遺言紙條，沒想到市川猿之助指定要將遺產留給某位合作過的演員！



根據《東京體育報》報導，市川猿之助在遺書中寫下「請原諒我先走的不孝」以外，還有一段給演員X的留言，據悉，演員X曾跟市川猿之助合作拍戲，於公於私都相當親密，且根據部分日媒消息，演員X甚至還兼任市川猿之助的助理，事發當天他還是前往市川猿之助家中的「第一發現者」，有日媒追蹤，可能是身兼市川猿之助經紀人的44歲演員石橋正高。

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除了在畫布上的遺言外，現場還有一張關於遺產分配的紙條，上頭寫著的遺言大意為「希望能把遺產過繼給演員X」，還有「我愛你」、「下輩子見」等訊息。日媒認為，不論是畫布上的遺書或紙條遺言，其實市川猿之助都沒有提到雙親的名字，因此調查本案的相關人士認為或許都是寫給演員X，詳情跟寫下遺書的時間點還有待向市川猿之助進一步調查。

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另外，根據調查本案的相關人士透露，市川猿之助目前已經出院，他供稱是跟家人「商量好」以後，決定一起尋死。市川猿之助的雙親屍檢報告19日出爐，沒有明顯的外傷或注射痕跡，目前認為是死於精神藥物中毒，然而家中沒有發現安眠藥等藥物，還需鑑定使用的藥物種類。

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