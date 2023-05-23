元元硬撼Jennie「收起豐滿上圍卻贏在細節」粉絲稱一位置更性感

台灣「呆萌女神」元元可愛性感，不時在IG放送性感照，粉絲數就快突破99萬大關，她在5/20這天po出自己模仿女神BLACKPINK Jennie的性感美照，不過大部分網友不買帳，直喊：「不像！」，引發熱烈討論。



元元模仿女神BLACKPINK Jennie

元元擁有可愛臉龐和性感身材，受到粉絲熱烈歡迎，被封為「呆萌女神」，5/20這一天她在IG曬出模仿女神BLACKPINK Jennie的性感美照，這張照片是Jennie擔任Calvin Klein品牌代言人拍攝的經典照片，紫丁香短版上衣和性感的CK招牌內褲，風格簡單休閒，Jennie卻詮釋地高級又性感，成為時尚界的代表作。

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元元換上CK招牌性感內褲

元元5/20這天在IG發文表示：「我拍了一組Cover Jennie像嗎？我自己覺得不像，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。原本要拍套裝的，但剛好當天套裝被用到奶茶，立馬拿去送洗（泣，所以馬上改拍這系列！這衣服是一早去Calvin Klein排隊買到的，超喜歡的啦…」，貼文一出引發網友討論。

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元元連髮型都用心致敬

元元這次Cover Jennie，除了身上的紫丁香短版上衣和CK招牌內褲完美還原之外，頭上的編髮，以及髮辮上頭的紫丁香緞帶也與Jennie當時造型如出一轍，細膩用心的Cover，成功地引發粉絲關注。

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網友給出超直接評價

不過元元的Cover令大多數網友不買帳，直接表示：「老實講不太像，哈哈哈哈，不一樣的感覺」、「Jennie的話就別鬧了」、「Jennie比妳好太多了」、「不像，差太遠」，也有死忠粉絲表示讚美和支持：「元元妳的腳趾更美更性感完勝」、「感覺妳更辣！有過之而無不及喔！」、「元元可可愛愛，比較像女友」，大家又怎麼看呢？

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