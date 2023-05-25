全民造星5︱Nathan悼念輕生女友　女方家人轟虛情假意揭事件真相

ViuTV選秀節目《全民造星V》大熱之一的魏念恩（Nathan），其女友於上星期（17/5）傳出於葵涌石籬邨墮樓身亡。有指是因為男方參加《造星》後，工作太忙分身不暇，二人感情受到嚴重影響，女方一時想不開突然選擇了輕生。

魏念恩（Nathan）話自己小時候似方力申。（鄺鈺瑩攝）

事發後Nathan將他的IG頭像轉成黑色，沉寂了一星期，至昨日他終於更新IG限時動態，他上載了日落和海邊的風景照，並寫道：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」雖然文中的「妳」未有指名道姓，不過相信就是Nathan已故的女友。

可是，昨日有報道指Nathan悼念女友的舉動，令女方的家人大感不滿，甚至直斥Nathan虛情假意。據死者的友人向傳媒爆料指，有人疑自覺已是新一代紅人，於是便向拍拖多年的女友提出分手，然而由於處理不當，未有照顧好方方的情緒與感受，令到女方陷入極度傷心中，且飽受情緒病困擾。有指女方輕生當日，疑有人要求女方刪除二人在社交網上的合照，更一度登門與女方理論，導致女方最終情緒失控爆發，走上輕生之路。