全民造星5｜少爺占收過百dm話同3位參賽者撞樣：我哋呢啲樣會贏

《全民造星5》正熱播中，節目中出現不少同藝人撞樣的參賽者，如翻版MC、Dee哥2.0、寸嘴Tyson Yoshi等等，其中有3位參賽者都被指同少爺占好似樣，認真「大眾臉」。少爺占就拍片指某位參賽者出場時，他收到近百個私訊話勁似樣，但少爺占就覺得3位靚仔啲，並鼓勵他們說：「呢啲樣嘅人，最後係會贏㗎！」



《全民造星5》播映了個幾星期，99強參賽者仲有起碼一半未出場，已經有3位被指同少爺占撞樣，包括：17號Hayson、1號王鋒同79號Kakit，少爺占日前就拍片講呢件事，話Kakit出場時，收到接近百位網友私訊他，說兩人好似樣。

少爺占原來是大眾臉。（Instagram：jimyan）

請按下圖睇3位撞樣參賽者：

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少爺占說：「三位朋友都係唔似我嘅，因為你哋靚仔好多，不過我想講，我哋呢啲樣嘅人，最後都會勝出嘅！因為我自己都喺一個選拔比賽勝出，然後做DJ直到依家，所以呢啲樣嘅人，最後係會贏㗎！你哋加油呀！」

少爺占指Kakit出場時，自己收到近百個私訊指兩人好似樣，但自己覺得三位靚仔啲！（Instagram：jimyan）

講完之後，少爺占更加將雙眼皮用手整成單眼皮，令他與王鋒同Kakit相似度瞬間急升，就連《造星5》主持強尼都留言：「跟住出場嘅係903號甄子康，佢嘅表演項目係玩眼皮👀」旁白君文卓森都說：「呢位選手個眼皮咁奇妙百變，唔怪得之咁多人Love啦！🤭」但Kakit就相當識做，留言：「我哋三個加埋都唔夠你靚仔！🙏🏻」