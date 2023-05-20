全民造星5丨陳詠燊太鬆手獲封一燈大師：盞燈影響一個年輕人未來

《全民造星5》播映至今一星期，94位參賽者中已有25位出場，但竟然冇任何一人被淘汰，表現差極都入復活區。網民就指復活區就快滿座，全因每當三盞紅燈時，評判之一的陳詠燊（Sunny）都會畀藍燈當「同情分」，有網民甚至封他為「一燈大師」，他自己都有在社交平台親自解畫。



《全民造星5》播映至今一星期，94位參賽者中有25位出場，當中10入落入復活區，暫無任何人被淘汰，即使表現平平、態度不佳的參賽者，都有一盞藍燈補底，令觀眾意想不到。以往幾屆《造星》，都有不少評語Mean爆、一針見血的評審，例如余迪偉、卓韻芝等，但今屆不論是評判和導師都相對好人，導師Jay Fung首集已因為不忍心對參賽者太毒舌、不想打沉別人的夢想，難抵壓力要中途休息。

Jay Fung導師狠心唔落，最惡都只係鬧人：「你係咪今日冇食早餐呀？」（電視截圖）

至於三位評判Edward Chan、伍詠薇（伍姑娘）、陳詠燊，評語其實十分實用中肯，Edward Chan針對唱歌技巧方面畀有用意見，其中有參賽者按他即場建議改善發聲方式，果然立即見效，即獲得一盞藍燈；而伍姑娘亦有別當年做《香港先生選舉》的評審方式，並冇戴氧氣罩、「發仔寒」，雖然都偏好靚仔，但一直很認真畀意見。

（左起）Edward Chan、伍詠薇、陳詠燊三位評判的評語，網民都讚中肯又有建設性，但就有人嫌太溫和。（fb：陳詠燊 Sunnyhahaha）

至於Sunny，上輯做評判表演獲觀眾捧上神枱，其中：「努力為你帶來的，不應該是同情，而是能力。如果你努力過後，還是未能達標，就是可能你未找對一個努力的方法，用錯了死力。」更是金句，不過今輯他就被網民封為「一燈大師」，因為即使參賽者表現平平、三盞紅燈，到最後關頭Sunny很多時候都會轉藍燈，令參賽者不至於被淘汰。

對於表現未如理想的參賽者，Sunny指出缺點後，還是含淚撳藍燈保送入復活區。（電視截圖）

如第5集中，97號的家灝表演做戲，Sunny坦言五屆以來很難有參賽者在分半鐘內成功靠演戲打動評審，所以冇撳燈，但他最終還是皺著眉撳燈救人作鼓勵。

選擇做戲的家灝，Sunny睇表演時皺晒眉，又猛寫筆記，網民原先以為家灝成為「First Blood」遭淘汰。（電視截圖）

最終Sunny含淚撳燈。（電視截圖）

還有另一位態度備受批評的21號瑞銘，雖然得個樣靚仔，但Sunny見冇人撳燈，最終又落手撳燈，網民對其表現皆說：「安慰燈呀」、「又係大慈善家」、「Sunny真係嚟做救濟網」、「不如長著盞燈啦Sunny」和「一燈大師嫌棄樣去撳燈」，更指再這樣下去復活區就快唔夠位坐。

對於態度麻麻的瑞銘，陳詠燊的評語時：「聲底幾好，幾有台型，一盞燈都合理吖。」原本只是想將他送入復活區。（電視截圖）

點知伍姑娘突然送一盞「靚仔燈」，令瑞銘離奇入60強，Sunny睇到眼都突，網民指他應該心諗：「早知唔畀」。（電視截圖）

Sunny日前其實都有在社交平台回應「一燈大師」的稱號，他指：「其實我哋又點會唔識製造娛樂性？評語再Mean啲，啲結果再極端啲，踢人出局踢得狠啲，大家睇得再咬牙切齒啲，當然一定會”Good Show”！但係我哋三個都知道，每一盞燈都代表著一個機會，同時亦影響著一位年輕人嘅未來，所以我哋都只係本著一份精神——把機會留給應得嘅人。雖然佢係一個TV Show，但做Show事小，造星事大。」

Sunny為評分鬆手解畫。（facebook@陳詠燊 Sunnyhahaha）

他又很感謝兩位拍檔，雖然做評審時才第一次跟兩人見面，但意外地互相補位，合作愉快，最後又祝願「每一位值得的，都得到他值得的。」伍姑娘都留言表示評判團很用心選出60強，自己在過程中也學到很多。網民皆留言指他的評語有養分、對參賽者應該很受用。