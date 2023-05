全民造星5｜王鋒大熱終登場！陳蕾又爭輸嬲到要check燈

《全民造星5》今晚先後有7位參賽者登場:7號Aaron Bosco、93號EX、16號Sam Lam、1號王鋒、64號Alex Regis以及27號嘅David,當中有3位跌入復活區,暫時仲未有人被foul。

7號Aaron Bosco。

來至大馬嘅Aaron Bosco原來早年曾經出道,可惜星運平平,為咗養家,最後轉做剪接師。今次參加《造星》,自彈自唱《初戀》,雖然被評為過份setting,但最後依然獲兩盞藍燈,並順利入藍組。

Sam Lam因為箍牙而唔肯張開口唱歌,不過最後佢都改善問題成功獲兩藍燈。

16號Sam Lam,面試時被指似古巨基,加上唱功又唔差,所以成功入圍,喺三位評審面前自彈自唱《時候不早》,得到伍姑娘一句「可索性高」,獲兩盞藍燈,入紅組。

王鋒毫無懸念獲三盞藍燈。

自從喺節目公開一眾參賽者之後,1號王鋒已火速成大熱人選之一,擅長跳Locking嘅佢表演項目當然係跳舞,而佢亦不負眾望未表演完已經獲三盞藍燈,伍姑娘認為王鋒係完全ready晒,亦同時好自己知道做緊咩;Edward Chan亦大讚王鋒表現並冇過份賣弄技巧。由於再次搶人失敗,陳蕾同On仔嬲到要去錄影廠檢查到底啲燈係咪正常運作,再睇埋慢鏡,雖然最後證實陳蕾手速唔夠快,但大熱確係有掀動眾人情緒嘅本事。今晚繼續有18歲小鮮肉出場,來自北美嘅18號參賽者Owen,以一曲《Can't Take My Eyes Off You》,被伍姑娘笑稱「仲性感過我」,獲兩盞藍燈入紅組。

呢位小鮮肉嘅廣東話,錯得嚟又幾可愛。

今集最後一位出場嘅參賽者,係27號David,本身係中醫嘅佢,原來都幾唱得,可惜比賽前夕因重感冒而失聲,但佢堅持要唱《浮誇》,而佢嘅解釋係「換歌好似有少少縮沙咁」,結果被伍姑娘直斥硬頸,下場當然係跌入復活區。