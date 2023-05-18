全民造星5｜王鋒大熱終登場！陳蕾又爭輸嬲到要check燈

《全民造星5》今晚先後有7位參賽者登場：7號Aaron Bosco、93號EX、16號Sam Lam、1號王鋒、64號Alex Regis以及27號嘅David，當中有3位跌入復活區，暫時仲未有人被foul。

7號Aaron Bosco。

來至大馬嘅Aaron Bosco原來早年曾經出道，可惜星運平平，為咗養家，最後轉做剪接師。今次參加《造星》，自彈自唱《初戀》，雖然被評為過份setting，但最後依然獲兩盞藍燈，並順利入藍組。

Sam Lam因為箍牙而唔肯張開口唱歌，不過最後佢都改善問題成功獲兩藍燈。

16號Sam Lam，面試時被指似古巨基，加上唱功又唔差，所以成功入圍，喺三位評審面前自彈自唱《時候不早》，得到伍姑娘一句「可索性高」，獲兩盞藍燈，入紅組。

王鋒毫無懸念獲三盞藍燈。

自從喺節目公開一眾參賽者之後，1號王鋒已火速成大熱人選之一，擅長跳Locking嘅佢表演項目當然係跳舞，而佢亦不負眾望未表演完已經獲三盞藍燈，伍姑娘認為王鋒係完全ready晒，亦同時好自己知道做緊咩；Edward Chan亦大讚王鋒表現並冇過份賣弄技巧。由於再次搶人失敗，陳蕾同On仔嬲到要去錄影廠檢查到底啲燈係咪正常運作，再睇埋慢鏡，雖然最後證實陳蕾手速唔夠快，但大熱確係有掀動眾人情緒嘅本事。今晚繼續有18歲小鮮肉出場，來自北美嘅18號參賽者Owen，以一曲《Can't Take My Eyes Off You》，被伍姑娘笑稱「仲性感過我」，獲兩盞藍燈入紅組。

呢位小鮮肉嘅廣東話，錯得嚟又幾可愛。

今集最後一位出場嘅參賽者，係27號David，本身係中醫嘅佢，原來都幾唱得，可惜比賽前夕因重感冒而失聲，但佢堅持要唱《浮誇》，而佢嘅解釋係「換歌好似有少少縮沙咁」，結果被伍姑娘直斥硬頸，下場當然係跌入復活區。