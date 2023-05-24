全民造星5｜翻版阿Dee獲兩燈但不被睇好 9號Lyman演出超班
《全民造星5》今晚（24日）播出一集，終於輪到「翻版阿Dee」、任職律師嘅梁浩朗（Aaron）出場。做得律師，口才自然唔會差，不過喺面試時，佢得到嘅忠告係「比多啲真誠，收起小聰明」。而在節目上表演後，Aaron未有得到一燈，直到佢向三位評判解釋之後，大家似乎享受聽佢講嘢多過聽佢唱歌，最終獲兩燈，由於4位導師都不為所動，Aaron最終獲安排入藍組。而正版Dee哥（何啟華）喺現場睇完Aaron嘅演出後，評語係「佢係有啲嘢睇、有啲才華，但以節目角度嚟講，唔睇好佢行得遠，因為唔係佢擅長嘅嘢。」
而同樣係CV極為亮靚嘅仲有9號參賽者Lyman Heung（香胤宅），夏威夷州出生、香港長大、英國讀大學，亦曾經係音樂劇《芝加哥Chicago》團員，雖然因為疫情關係工作受到影響，但亦因為咁令佢有機會返香港參加《造星5》。Lyman Heung演出超班令陳蕾完全享受其中，連評判區三盞藍燈亮起都完全冇留意。
今集另一位獲三盞藍燈嘅係45號鄭如川（Adam Sang），來自馬來西亞嘅佢，其實一直有喺當地出歌，可惜星運平平。自彈自唱《Billie Jean》嘅Adam，單係前奏已經成功獲得一藍燈，足見功力有幾犀利。而佢最後亦不負眾望，以三燈入藍組。
全民造星5最新名單有嗎?
香港01為你每晚持續更新全民造星5參選者進入60強名額。現階段94位參賽者需要爭取60強名額，再加入紅組/藍組。而陳詠燊因太鬆手獲封一燈大師，但是早前終現「第一滴血」，連一燈大師陳詠燊都搞唔掂
今季全民造星5有那些參賽者是大熱?
《全民造星5》由播出至今，有多位參賽者都是大熱人選，包括1號王鋒，當時陳蕾爭輸王鋒嬲到要check燈。還有2號Nathan魏念恩，不過早前傳Nathan女友受感情困擾墮樓身亡，沉寂一星期，Nathan終更新IG限時動態，疑悼念已故女友，詳情請看。