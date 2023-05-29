大S被傳婚內出軌具俊曄遭陸網出征　獲汪小菲罕見力撐：她是好人

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後仍話題不斷，近日她被大陸網友指稱離婚前就和現任老公具俊曄聯繫，並貼出照片佐證，沒想到汪小菲竟發文聲援大S，卻又秒刪文，行徑令外界摸不透。



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大S和汪小菲在2021年11月22日正式離婚，大陸網友在微薄上貼出多張截圖，表示大S在當年7、8月就以私人帳號在具俊曄IG貼文下留言，直言「大S離婚前多次在具俊曄IG留言，大S正式離婚前跟具俊曄有聯絡應該是實錘了，順著她的IG小號扒到了她給具俊曄的留言。」

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面對大S再度被推到輿論浪尖，汪小菲竟發文力挺表示：「大S是我的前妻，她不能被你們說成這樣，請所有說我們的媒體別再說我們了，別再關注我倆了，她是個好人，這十幾年我知道。」不過又火速刪文，讓外界摸不著頭緒。台媒《TVBS新聞網》求證大S經紀人，目前尚未回應。

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