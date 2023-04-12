具俊曄稱為娶大S等20年　網民列證據批好假：當初他為了名利分手…

去年，一連串關於大S與汪小菲離婚後又閃婚20年前「韓籍前男友」具俊曄的新聞瞬間轟動中港台，大家對於具俊曄那麼多年來還留著大S的電話，更在聽到對方離婚後勇敢聯繫對方的舉動感到佩服。當時具俊曄也表示：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，幸好那個號碼沒變，我們才能重新連接起來，已經錯過太久不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。此後先辦完結婚登記我們會一起生活。因為我結婚的時間很晚，所以希望得到大家的支持和祝福。感謝大家。」



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到了今年3月，倆人也正式迎來結婚一周年，而最近為愛妻暫時定居在臺灣的具俊曄也抽空接受了台媒《ETtoday》的獨家訪問，回顧起去年的點點滴滴，具俊曄說出口的每句話都讓人感覺他都很幸福。被問及當初是如何鼓起勇氣聯絡大S的，具俊曄笑言自己也是憑著一股很大的毅力和耐心才終於等到大S的，還透露道：「好好地等待，當有好的機會出現的時候，馬上就要跟她聯絡了。」

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具俊曄還透露了兩夫妻私下的甜蜜生活。因為大S是圈內出了名的保養達人，所以每晚都會幫具俊曄擦各種保養品，具俊曄還幸福的炫耀：「所以皮膚好像變得更好了。」被問倆人今年的結婚周年怎麼度過？具俊曄表示就是簡簡單單的享受二人世界，一起喝香檳回顧這一年，還送了大S一條絲巾。

不過看到具俊曄的訪問後，網友的看法似乎不再是羡慕，而是開始指責他過分立人設，認為他年輕時為了名利拋棄大S，現在大S富貴了才回來，「20年前大S也沒結婚啊，非得等到離婚了才表白？什麼邏輯！」、「聽著太假了！也沒耽誤他上節目相親啊」、「為了錢，什麼都能說」、「和藍正龍，周渝民分手時，你怎麼不出來。」

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