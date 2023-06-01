陳妍希40歲崩壞？修圖前後對比極大　網民目擊真人嚇親：是不同人

陳妍希於2016年與陳曉結婚後，家庭、事業重心都轉移到大陸，近日出席電影節時，她穿著綠色洋裝，仙氣十足，沒想到，大陸網友卻認為陳妍希發出的精修圖與未修圖照「差很大」。



陳妍希過去以電影《那些年，我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，清純模樣一時間被封為「國民初戀」，5月31日邁入40歲的她於27日發出席大陸電影節開幕式的照片，一開始工作室曬出的精修照，可見她肌膚白皙、身材纖細，仙氣逼人，但有在現場的網友發出用手機拍的紅毯照，直酸陳妍希是不同人。

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不過，這樣的說法引起討論，有人認為除了拍攝的方式不能比之外，也認為該發文者太苛刻，認為「膚色是因為燈光關係」，也有現場其他民眾貼出照片平反，讚陳妍希本人超小隻，和精修照一樣美。

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