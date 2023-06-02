迪麗熱巴罕曬心口　著Deep V魚尾裙性感又高貴　網封真人版小魚仙

大陸女星迪麗熱巴外表艷麗，鵝蛋臉和精緻的五官，被譽為「新疆四大美女」，在演藝圈迅速走紅，上月30號參加時尚活動，大尺度秀出胸前深V，讓網友迷暈「醉倒在一片薄荷綠裡了」只見迪麗熱巴不到五秒的影片，立刻登上文娛榜熱搜第一，短短幾小時已經超過上萬人按讚。



上月30號大陸時尚芭莎在上海舉行年度派對，許多藝人在紅毯上亮眼登場，其中最讓人驚豔的是迪麗熱巴，一身淺藍綠色魚尾裙出場，晶鑽點綴雪白肌膚，開胸前的造型讓姣好身材一覽無遺，照片裡烏黑的長髮及腰，對著鏡頭甜美的微笑，畫面一曝光後火速登上熱搜第一。

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微博照片PO出後，網友暴動回「我的媽呀！狀態太好了吧」、「茉莉公主、美人魚都好符合啊」、「迪麗熱巴紅毯的神！」、「啊啊啊啊美神下凡！」、「好美好美」、「美炸了我的老婆」、「人魚寶寶」、「美得驚心動魄」

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