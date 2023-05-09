5動作練成天鵝頸　同款劉詩詩、迪麗熱巴　改善含胸駝背、烏龜頸

脖子的線條被認為是女生展現性感的重要部位，但長時間低頭滑手機、姿勢不良，不僅會造成肩頸痠痛，還會讓脖子、肩頸變得厚實，整個人顯老又顯壯。



演藝圈擁有漂亮「天鵝頸」的代表，名單上絕對有劉詩詩和迪麗熱巴，纖細的脖子加上性感的鎖骨線條，穿上露肩洋裝特別迷人。到底要怎麼才能練出漂亮天鵝頸呢？快跟著小紅書上的博主每天持續練習以下5組運動，甩掉烏龜脖還能改善駝背的醜儀態。

5組運動養成絕美天鵝頸，散發女神氣場！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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微博之夜迪麗熱巴、劉詩詩受封「天鵝頸」最佳代表

近期中國演藝圈最大的年度盛事，絕對是「微博之夜」的頒獎典禮了！幾乎全中過一大半的明星都盛裝出席，新疆女神迪麗熱巴和劉詩詩，穿上禮服展露絕美的「天鵝頸」線條也再度成為討論話題，零死角的下顎線條及完美儀態，光只是靜靜坐著，整個人就散發滿滿的女神氣場。

天鵝頸養成運動

1. 向上舉手

雙手呈直角，向上舉手再往下拉，感受對抗的力量，動作不用太快，每組做12個。

2. 向後夾背

雙手向後夾背，再向前合掌，感覺肩胛骨在收緊，肩膀下沉，不要聳肩，每組16下。

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3. 點肩畫圓

以兩邊的肩膀為軸心，帶動手臂向前畫圓，每組10下，再反方向做10下，記得不要聳肩。

4. 扣手向上

雙手在背後伸直交扣，向上慢慢舉起，拉伸背部的線條，幫助矯正平常習慣彎腰駝背，每組10下。

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5. 左右開肩

雙手十指交扣向頭上舉，往右側拉伸，再回到頭上位置，再往左側拉伸，過程要去感受背部肌肉和肩頸拉伸的力量，兩邊各做7個。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】