2023年6月陸劇推薦：Angelababy《暮色心約》、陳偉霆《照亮你》…

【2023陸劇推薦／6月必睇陸劇／內地劇集／大陸劇集】2023年6月開播電視劇預告，粉絲期待直爆棚的各大待播劇齊發！古裝劇最值得期待的是，口碑保證的《大宋少年志2》，張新成、周雨彤、王佑碩等主演原班回歸，早就是粉絲的必追名單！



時裝劇更是各路男神女神輪番上陣，消防類兩部即將正面對決，有陳偉霆、章若楠的《照亮你》，以及楊洋、王楚然的《我的人間煙火》，同題材加強勢CP、競爭激烈；龔俊《我要逆風去》、任嘉倫《暮色心約》等創業愛情劇都有望在6月開播，各檔都是人氣演員，誰能成為六月的霸屏王呢？！（點圖放大看6月有什麼必睇陸劇👇👇👇）

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一、《夢中的那片海》

開播平台：WeTV

開播時間：2023.06.01

主演卡司：肖戰、李沁、劉芮麟、趙昕、崔航、張齡心



陸劇《夢中的那片海》是一部以1970年代的北京做為背景，講述一群年輕人在友情、愛情、夢想的追逐上，漸漸成長茁壯的故事。由《餘生請多指教》肖戰、《慶餘年》李沁搭檔主演，一個是赤誠果敢的大院青年、一個是想當醫生的北京女孩，兩人會擦出甚麼火花呢？

二、《花戎》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：2023.06.01

主演卡司：郭俊辰、鞠婧禕、劉冬沁、陸婷玉



陸劇《花戎》改編自林家成的人氣仙俠小說《誤長生》，女主角是鳳凰轉世，男主角是太陽神，兩人聯手改變鳳凰涅槃動盪三界的宿命；由《百靈潭》郭俊辰、《嘉南傳》鞠婧禕主演，兩人都是古裝造型有口皆碑的演員，面對今年多部強大仙俠劇口碑，觀眾期盼再多一部佳作。

三、《照亮你》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：2023.06.02

主演卡司：陳偉霆、章若楠、任豪、加奈那、此沙、羅秋韻



陸劇《照亮你》是一部以男女主角的互相救贖為起點的救難劇，述說消防員靳時川（陳偉霆飾）在一次地震救災中救出少女徐來（章若楠飾），為了給少女活下去的勇氣訂下十年之約，十年後少女學成歸國，成為一名記者，還擁有國際訓犬師資格，因為消防隊組件搜救犬隊伍，徐來成為靳時川的搭檔，也幫他走出已故搭檔陰霾，更在一次意外救了靳時川，最後有情人終成眷屬！這次陳偉霆又是硬核回歸，飾演能上山下海的消防員，搭配甜美的章若楠，還有可愛的搜救犬療癒牽情，是一部有笑有淚的戲劇。

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四、《大宋少年志2》

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2023.06

主演卡司：張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤、鄭偉、付偉倫



陸劇《大宋少年志》述說六位少年成為朝廷的特務，聯手解決多起因為敵國奸細引起的案子；第一季於2019年暑假播出，與當下人氣劇《陳情令》檔期相近，卻還是可以殺出重圍並博得好評，《大宋少年志2》幾乎原班人馬回歸，想必早就是粉絲必追的口袋名單，期待六月順利播出！

五、《我要逆風去》

開播平台：愛奇藝國際站

開播時間：預計2023.06

主演卡司：龔俊、鍾楚曦、高至霆、吳宣儀、魏哲鳴、張晨光、溫崢嶸



陸劇《我要逆風去》改編自未再的同名小說，敘述一個富家女一夕之間從雲巔掉落，從輕生之念到逆風翻盤的勵志故事！此部由《山河令》龔俊、《迷航崑崙墟》鍾楚曦聯手，還有實力派小生《悍城》高至霆、《賀先生的戀戀不忘》魏哲鳴，以及老戲骨張晨光、溫崢嶸加盟，陣容強大值得關注。

六、《我的人間煙火》

開播平台：芒果TV

開播時間：預計2023.06

主演卡司：楊洋、王楚然、王彥霖、張月、孟阿賽、易大千



陸劇《我的人間煙火》改編自玖月晞的小說《一座成在等你》，述說曾是戀人的消防員宋焰與急診科醫生許沁，在分手十年後又重逢，經過多次生死考驗，再次交付真心；此部由《特戰榮耀》楊洋、《聽說你喜歡我》王楚然搭檔主演，在拍攝期間還流出緋聞，疑似假戲真做成為真CP，不論真假都再次吸引觀眾目光，期待劇中兩人的火花，是否真實的讓人著迷呢？！

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七、《暮色心約》

開播平台：WeTV

開播時間：預計2023.06

主演卡司：任嘉倫、Angelababy



陸劇《暮色心約》改編自御井烹香的小說《只因暮色難尋》，敘述懸疑小說家祁連山，見證一位心理師劉瑕就下一名要輕生的女子，於是請劉瑕當心作品的顧問，最後小說大獲成功還即將影視化，為了讓戲劇效果更加，兩人更是密切討論，多次交流漸生情愫，最後收穫事業與愛情；此部由《一生一世》任嘉倫、《愛情該有的樣子》Angelababy主演，曾傳言拍攝困難會大改引起爭議，可見這部擁有強大的書迷，期待改編後的內容不會讓人失望。

八、《雪鷹領主》

開播平台：WeTV

開播時間：預計2023.06

主演卡司：許凱、古力娜扎、白澍、陸婷玉、劉子瑞、宋昕冉



陸劇《雪鷹領主》改編自我吃西紅柿的同名長篇小說，故事敘述講述了異界大陸的東伯雪鷹，身懷太古血脈，為救出因違背家族規矩而被母族的父母，一路披荊斬棘，最終歷練成一代強者；此部由《千古玦塵》許凱、《十二譚》古力娜扎主演，兩主演都是高顏值，並且主演過多部玄幻、仙俠劇，聯手演繹熱血勵志風格的玄幻仙俠劇，可謂是強強聯手、讓人期待！

九、《黑白密碼》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：預計2023.06

主演卡司：田雨、王子奇、蘇曉彤



陸劇《黑白密碼》是一部刑偵劇，述說神秘的犯罪集團在五年前被剿滅，但主要骨幹都失蹤在逃，警察楚一寒（王子奇飾）為追尋母親林軻（劉威葳飾），臥底潛入「西北狼」的犯罪集團，在當年西北狼案的主要執行人程樊的支援下深核心，並在臥底期間認識了古藺娜（蘇曉彤飾），產生一系列交集的故事。此次是王子奇、蘇曉彤在《御賜小仵作》後的二搭，延續5月《你給我的喜歡》的人氣，卡司還有老戲骨《慶餘年》田雨、《狂飆》張志堅，釋出的每張劇照都是緊張氛圍拉滿，值得期待！

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2023年5月即將開播新劇，古裝劇遇審查波，排播較困難，時裝劇展開猛勢，每檔都是粉絲人數爆炸的男神，決勝點絕對是CP感，就等觀眾來評分！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《四海重明》官宣定角，張凌赫再演帝君，景甜第1次演仙俠劇，素雅劇照藏不住兩人高顏值！】