下半年5套陸劇期待度爆燈！邱澤《唐人街2》撼龔俊《我要逆風去》

【內地劇集／大陸劇集】2023上半年開播了許多話題陸劇，比如《狂飆》、《去有風的地方》、《長月燼明》等，這次小編要再分享5部2023年下半年即將開播的時裝陸劇、現代偶像劇推薦，像是龔俊《我要逆風去》，還有秦昊、楊冪主演的《哈爾濱一九四四》都備受期待！



【圖輯】點圖放大看2023下半年期待度爆燈的5套陸劇👇👇👇

+ 9

一、《唐人街探案2》

《唐人街探案2》由邱澤、尚語賢主演，講述海外再發多起奇案，唐仁大弟子林默（邱澤 飾）、天才駭客Kiko（尚語賢 飾演）野田昊二軍團等紛紛登場，第二季除了有眾多新偵探新人物亮相之外，為探尋真相，老偵探再集結重掀唐人街風雲！

二、《他從火光中走來》

《他從火光中走來》由黃景瑜、張婧儀領銜主演，劇情講述林陸驍（黃景瑜 飾）擁有過人的消防技巧和豐富的消防經驗，因緣際會下偶遇自己多年前從火場中救下的舞蹈演員南初（張婧儀 飾）。南初對林陸驍充滿好感，但林陸驍卻因深知自己職業的危險而不願靠近。南初與林陸驍也在逐漸深入瞭解中確定了自己的心意，面臨最危險的森林火災，林陸驍與他的隊友們依然選擇逆火前進。

【相關圖輯】史上最強10大陸劇《延禧攻略》封宮鬥劇經典《三十而已》衰在爛尾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

三、《請和這樣的我戀愛吧》

《請和這樣的我戀愛吧》由胡一天、梁潔領銜主演，劇情講述自律勤奮的雜誌主編葉晗（胡一天 飾），機緣巧合下幫助笨拙可愛的體育老師李瀟瀟（梁潔 飾）化解了一次又一次尷尬的危機，卻因為過去的遭遇，難以邁出愛的腳步。在兜兜轉轉中，葉晗守護著瀟瀟的暗戀與脆弱，瀟瀟徹底治癒了葉晗的情感創傷。

四、《我要逆風去》

《我要逆風去》由龔俊、鍾楚曦領銜主演，是根據未再的同名小說改編。劇情講述一個民族品牌，在電商經濟衝擊下復興的故事。

【相關圖輯】Dcard網民推廌7套必睇冷門陸劇《如此可愛的我們》看著看著就哭了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

五、《哈爾濱一九四四》

《哈爾濱一九四四》由秦昊、楊冪領銜主演，該劇是以抗日戰爭勝利前夕的偽滿洲國為時代背景，講述了共產黨情報人員宋卓文（秦昊 飾），潛入到哈爾濱員警廳特務科，被特務科科長關雪（楊冪 飾）誤認為自己的救命恩人，而關雪冷血多疑，宋卓文經歷千辛萬苦才取得關雪及日本高官的信任，並為戰爭的最後勝利掃除障礙的故事 。

【相關圖輯】2023年11套校園愛情陸劇 吳磊周雨彤《愛情而已》酒後激吻一夜情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

盤點6部2023下半年tvN韓劇檔期！《驅魔麵館2》7月強棒，李準基將參與「這齣」演出

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】