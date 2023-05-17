《三生三世十里桃花》第三部選角曝光　由2023陸劇最強古偶CP擔正

早前由羅雲熙和白鹿主演的《長月燼明》讓不少人都成為了「神燼病」，雖然大部分影迷認為電視劇結局不如人意略有瑕疵，但這部大IP加大流量再加上高投資的作品無疑還是熱度超高、話題度十足！



對此，網友們紛紛聯想起當初2017年播出同是仙俠劇的《三生三世十里桃花》。還記得當時這部由楊冪與趙又廷主演的電視劇不但讓兩人事業再升上一個臺階，連帶著兩名配角 —— 迪麗熱巴和高偉光也同樣名氣大增，接著沒過多久《三生三世》三部曲的第二部《三生三世枕上書》也接連開拍。

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後來，《三生三世枕上書》播出完結後，影迷們再次把目光與期待放到了第三部《三生三世步生蓮》身上，一直到近日終於有該劇的最新消息啦！有消息指，影視化的《三生三世步生蓮》不僅已經公佈了會在六月份開拍，而且有關男女主角的暫定人選也隨之曝光！根據網上流傳的消息指，《三生三世步生蓮》中的女主角成玉將由白鹿出演，而男主角連宋則將由羅雲熙出演。

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從形象上來看，羅雲熙和白鹿分別飾演連宋和成玉的話其實還是十分合適，畢竟白鹿的《周生如故》、《招搖》；羅雲熙的《香蜜沉沉燼如霜》、《月上重火》等過往古裝作品都十分出色！而且繼《長月燼明》後兩人不僅人氣與演技備受認可，而且已經二搭過的兩人再繼續三搭相信同樣是大部分網友影迷們的期待吧！

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