BLACKPINK Rosé「慘變妓女」　陸劇《光淵》亂偷圖惹怒粉絲急刪片

內地懸疑電視劇《光淵》正在熱播，改編自知名耽美作家Priest的小說《默讀》，又找來付辛博、張新成主演，成為近期討論度最高的作品之一。



然而，在最新一集中，網友發現《光淵》竟把韓國女團BLACKPINK的照片移花接木，成員Rosé被P成性工作者，引爆不滿聲浪。

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《光淵》劇中，付辛博為了查案，隱瞞自己的警察身分，偽裝成客人到酒店詢問性接待服務，櫃台人員因此拿出妓女名單，讓他先看照片挑選，被他嫌棄「這照片P得連媽都認不出來了」。

然而，觀眾發現其中一位「妓女」非常眼熟，原來竟是使用了Rosé的照片，只是在五官上稍微修圖調整。

爭議爆發後，《光淵》劇組目前尚未出面解釋，但已迅速將這段畫面刪除。

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然而網友仍不滿狂罵「道個歉可以嗎，真的挺不尊重人的」、「刪掉了就當沒事發生了？不道歉不解釋嗎」、「就不能直接找幾個臨時演員拍照嗎？非要用別人的照片P」。

也有人質疑除了Rosé之外，其他幾位女生的照片是否也是劇組擅自挪用，掀起不小的風波。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】