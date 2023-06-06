一舞傾城｜鍾嘉欣接囝放學見面短聚　姚子羚：好短時間傾咗陣偈

TVB熱播劇《一舞傾城》劇情引起不少討論，其中一幕就是傅嘉莉（Kelly)同蔡淇俊的床上戲，二人亦是第一次合作，所以拍攝時都有些少尷尬。

有不少粉絲支持Kelly。（梁碧玲攝）

在接受訪問時，Kelly表示與蔡淇俊是首次合作，而第一次見面更是要拍攝親密戲，她都表示有些少尷尬，而在拍攝前一晚二人都有見面溝通：「事前有圍讀，大家拍攝呢場戲前嗰晚有討論衣着，身體接觸上嘅都有溝通。」而在旁的姚子羚都表示好喜歡他們這一場戲，大家都演得很好。

Kelly表示第一場戲同蔡淇俊拍親密戲有一些尷尬。（梁碧玲攝）

另外，日前遠赴加拿大工作的姚子羚，更好友鍾嘉欣（Linda)見面敍舊，二人久違合照，勾起不少人對她們在《金石良緣》的回憶：「其實我去到加拿大係Linda send message俾我，佢同我講good show，知道我喺加拿大做嘢。咁我話之後睇吓有冇時間見面，點知約佢嘅時候佢好忙湊小朋友，喺繁忙之中接佢仔放學時就去搵佢，好短時間裏面傾咗陣偈。」而Linda亦非常好客，邀姚子羚到家吃飯，不過她非常忙碌根本沒有時間，所以作擺。

二人在加拿大見面。（姚子羚IG圖片）

另外，提到李婉華隔空狼批劇集露骨，引來製作人王晶開火指駡，對此姚子羚就認為：「我哋套劇係9:30播，已經能夠刪減一啲尺度大嘅已經刪減咗。無辦法因為題材都係屬於啲類型，我相信觀眾會知道有啲咩適合自己小朋友睇。」而在旁的Kelly都讚同好多時都要看觀察去思考。