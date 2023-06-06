鄭秀文《大頭綠衣鬥殭屍》深夜播受歡迎　揮低黃金檔《一舞傾城》

由鄭秀文（Sammi）、錢小豪、楚原、黎耀祥等主演的劇集《大頭綠衣鬥殭屍》正於翡翠台深夜時段重播，而今年適逢首播30年，因此再度掀起話題，受歡迎程度甚至超過黃金時段的《一舞傾城》。



《大頭綠衣鬥殭屍》今年適逢播出30年。（劇集海報）

在《一舞傾城》於內地首播時，初初引起不少迴響，原本讚多過彈，但隨著劇情的發展，愈來愈多的觀眾給予負評，爭議不斷，豆瓣評分淪為5.8。相反，在深夜檔重播的《大頭綠衣鬥殭屍》更加令人有興趣，在豆瓣高達8.1分，根據網友近日的評價來看，幾乎都是好評。

Sammi首套古裝劇分飾兩角 幕前幕後陣容強勁

《大頭綠衣鬥殭屍》是Sammi拍攝的首套古裝劇，她在劇中一人分飾兩角，一個是溫柔優雅的女鬼「飄雪」，一個是性格直率的男仔頭「飄紅」，是飄雪的孿生家姐，兩人與關寶慧飾演的富家千金屠天麗同樣愛上錢小豪飾演的張北平，以四人的愛恨情仇為主線，穿插殭屍元素，還有楚原、黎耀祥、羅蘭、胡楓、盧宛茵、蔣毅等實力派參演，陣容不俗，幕後班底也非常強勁，由李添勝監製，游乃海、蔡淑賢、阮美鳳等擔任編劇，主題曲《痴心等待》與插曲《總算為情認真過》都是Sammi演繹，如今再看，特別令人回味。

角色人物性格鮮明 混雜多種元素

與《一舞傾城》一樣，《大頭綠衣鬥殭屍》亦有很多女性角色，最主要的幾位人物包括Sammi飾演的飄雪、飄紅，羅蘭飾演的張可愛，盧宛茵飾演的如夢，以及關寶慧飾演的屠天麗（Tina），五個人物個性鮮明，妹妹飄雪一襲白衣勝雪，素面似仙；姐姐飄紅豪爽義氣又心思細膩，Sammi在兩角之間切換自如，完全找不到相同的影子，難以看出是剛出道不久的新人；羅蘭、盧宛茵一個是妓院老鴇，一個是老妓女，前者膽細，後者勇敢，但都非常善良；而關寶慧則是劇中最大的女反派，在生時刁蠻任性，因意外身亡後化身厲鬼，同一眾女角色對立。雖說全劇並不恐怖，但唯獨是關寶慧的紅衣女鬼成為不少觀眾的童年陰影。除了殭屍同女鬼之外，還有人鬼戀、地府、海盜，亦不乏喜劇等元素。

+ 4

男主角方面，錢小豪在劇中有一幕三魂不見了氣魄，突然露出「邪惡」一面，目光尖銳，邪魅十足，假意回魂騙Sammi時，即刻銳氣驟減，過渡自然，正邪變化切換自如，很多觀眾都大讚有型。