41歲許維恩懷胎8個月全裸曬孕肚　將身體塗金色成最「閃」大肚婆

台灣藝人許維恩與男星王家梁即將在月底迎來女兒「忒忒」，許維恩首度公開挺著34週孕肚拍攝孕婦藝術寫真，以全裸姿態僅以手遮入鏡，被好友和粉絲們稱為時尚孕肚寫真的天花板。



許維恩透露，在拍攝前特別參考國外劇集和歐美藝人的孕期寫真，仿效他們透過不一樣的藝術創作過程，去表達孕育生命這件事的直接和勇敢，也能夠藉此告訴大眾，女生在懷孕後所帶來的改變，是一件自然和美好的事情。而許維恩也分享老公王家梁對於這次拍攝，完全沒有表示反對，甚至比她自己更要求畫面呈現的氛圍和質感，非常信任攝影團隊能夠完美呈現老婆腦海中所設想的畫面。

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王家梁心疼老婆懷孕過程辛苦，也預告全程陪產親剪臍帶。在拍攝過程中，許維恩不斷感受到胎動，笑說已經從5個月後「忒忒」胎動就特別頻繁，還沒出生就可以預感女兒是一個非常活潑的孩子。雖然自前期的孕吐到近期的頻尿，甚至晚上也因為肚子太大壓迫導致睡眠品質不好，整個懷孕過程非常辛苦，但依然很享受這個甜蜜的負擔。

許維恩以兩個不同造型展現孕育生命之美，其中最引人矚目的，莫過於許維恩成為一幅金色的畫作。除了邀請到「Tiger Wedding泰格爾創藝」打造金色叢林，回歸自然原始的狀態，而噴滿金漆的許維恩，全裸在鏡頭前綻放獨特的閃爍光輝，更透露雖然特別使用了安全無毒的金色塗料，從髮絲到臉再到腳趾甚至重要部位全部要上色，光上漆及造型的過程就耗費近2個小時，最後以雙手遮胸入鏡，大膽而優雅的展現孕期人母獨有的曲線之美。

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