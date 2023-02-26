許維恩懷孕5個月四肢依舊纖細無贅肉　獲粉絲大讚：不愧是女神

台灣女星許維恩今年1月許維恩也公布懷孕好消息，今年6月將要迎來女兒忒忒，目前懷孕5個月的她曝光自己上健身房的全身照，只見她小腹明顯隆起，但四肢依舊相當纖細，讓粉絲看了忍不住稱讚「健康孕婦，實在太美了」。



許維恩在IG貼出一系列健身照，只見她挺的凸起的孕肚深蹲、舉槓片樣樣來，絲毫沒有孕婦的疲憊感，看起來精神似乎相當不錯。

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許維恩也在PO文中寫道，「太久沒運動了～熱身一下」，並要大家不用擔心，表示自己目前懷孕5個多月，「忒忒很健康，我也很健康很穩定，院長說我可以好好運動游泳，適量即可」。王家梁則現身留言區，稱讚老婆「太厲害了」，粉絲則忍不住驚呼「太美麗的媽咪了！」、「不愧是女神」、「5個月肚子就能那麼大」。

除此之外，許維恩穿著緊身上衣及孕婦貼腿褲，身材曲線一覽無遺，四肢依舊相當纖細，看起來除了肚子變大外沒有一絲贅肉。不過日前許維恩出席活動時就自爆懷孕後體重飆漲5公斤，罩杯也因此升級，但不妨礙她晉升人母的喜悅。

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