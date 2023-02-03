小鄧紫棋蕾菈隆胸後懷孕「身材變這樣」許維恩目擊現況說出26字

性感網紅蕾菈因長相神似知名歌手鄧紫棋，而被封為「小鄧紫棋」。今年2月蕾拉和DJ湯宇結婚後，多次透露想生第2胎，夫妻倆積極備孕，日前宣布終於懷上第2胎，她2號與老公一起現身許維恩投資的攝影公司開幕酒會，因懷孕而激增的傲人上圍也大方見人。



蕾菈目前懷孕3個多月，但上圍明顯激增，2號她穿著一襲黑色胸前挖空的洋裝亮相，傲人的雙峰讓人目不轉睛，許維恩笑說：「因為我們兩個都懷孕，所以上圍都很驚人，要好好把握這段時間。」

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蕾菈12月才在YouTube頻道上傳新影片宣布懷上第2胎，她透露每個月都會算準時間向老公求愛，卻多次「造人失敗」，當時生理期來以為又事敗，結果一整天她的腹部竟沒有脹痛感，棉條也沒有血跡，因此她認為有可能是受精卵著床出血，抱著買樂透的心情驗孕：「當作花100元（台幣）買希望」，沒想到竟然成功驗出兩條線，二人激動抱在一起，開心到掉淚。

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剛晉升二寶媽的蕾拉，因有育兒經驗，包括健康食品、飲食方法、孕期注意事項都已經備妥，至於小寶寶的乳名，原本夫妻希望男生叫「湯包」；女生叫「湯圓」，但目前還不知道性別，友人先幫忙命名為「湯匙」。

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