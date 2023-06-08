Jennie@BLACKPINK新劇被指意淫　否認非被迫親自說服公司接拍

BLACKPINK Jennie最新出演的美劇《The Idol》（偶像漩渦）因當中包含不少大膽場面已被鬧爆，甚至有粉絲質疑Jennie非自願接拍。不過近日有相關人士出面解畫，表示其實她接到邀請後親自說服公司，並了解過角色的需求等。



《The Idol》（偶像漩渦）播出後批評不斷。（影片截圖）

Jennie於《The Idol》首集為女主角Lily-Rose Depp示範舞蹈，身穿短版背心和黑色熱褲的她在一眾男舞者身上扭動，甚至有下身緊貼的場面，被批有暗示多人運動的意思。劇集播出後，不少粉絲不滿Jennie作為韓流頂級偶像卻淪落至飾演跳19禁級艷舞的小角色，質疑劇集中途有換過導演，韓方及Jennie或被劇本和製作組欺騙。

Jennie表演的一段舞蹈被指暗示多人運動。（影片截圖）

對此Jennie雖然沒有開口回應，但相關人士向傳媒透露指劇集是Jennie受到The Weeknd邀請後自願接拍的，她更親自向公司傳達想出演的意願。有指Jennie早就知道劇情涉及大尺度場面，但她認為角色有自己想表達的內容才說服公司。

點撃重溫Jennie備受批評場面：

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粉絲質疑Jennie被迫拍攝，但相關人士透露是她主動說服公司要參與。（影片截圖）

Jennie非被迫拍攝的消息傳出後，不少粉絲也支持她的決定，認為Jennie本來非走清純路線，加上劇中的身體接觸只是舞蹈一部分，本人沒有異議也不到觀眾批評。有網民也講到BLACKPINK市場亦正走向國際，Jennie進軍荷里活是重要的里程碑，亞洲粉絲及觀眾都要接受歐美市場的風格尺度等。

部分粉絲驚訝Jennie首集的對白不足5句，未知之後會否有更多鏡頭。（影片截圖）

Jennie近年主走歐美路線，打扮也變得大膽。（IG/@jennierubyjane）

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