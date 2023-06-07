Jennie下身緊貼兩男熱舞被批似3P　演18禁美劇自評：讓我更勇敢

【Jennie／The Idol】韓國女團BLACKPINK成員Jennie最近參與18禁美劇《The Idol》演出，尊尼特普（Johnny Depp／台譯強尼戴普）的女兒Lily-Rose Depp則在劇中飾演人氣女偶像歌手，最近主演群接受美國節目訪問，Lily-Rose Depp就被問到是否有從小天后Jennie身上取經任何偶像經驗，來詮釋劇中的角色。



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《The Idol》的主演群Lily-Rose Depp、Troye Sivan跟Jennie最近接受《Entertainment Tonight》的訪問，由於莉莉蘿絲戴普劇中飾演偶像歌手，就被問到有沒有從現實生活中是真正偶像的Jennie身上得到甚麼演出建議，Jennie則笑著回答說：「我們有聊過，但我不知道我有給過她什麼演出訣竅。」

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雖然Jennie在本劇中與兩位男性舞者「3P舞蹈」因為尺度太大，慘遭韓國網友罵翻，不過Jennie先前受訪時就表示：「我很榮幸我踏出演員人生的第一步能來到這裡。」她還大讚導演Sam Levinson：「我一直以來都很尊敬導演Sam Levinson的作品，在每一幕拍攝的場面中，我都相當信賴他。」

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Jennie甚至還提到：「最重要的是，這部作品以我所身處的音樂產業為主題，這點讓我著迷不已，也因此我可以更入戲這個角色，我想說『我應該可以做點什麼吧』，而這是讓我變得更勇敢的機會。」Jennie也透露，其實她沒有特別為本作另外進行演技訓練，就是因為導演希望她能表現自我，不過Jennie沒有演戲經驗，演出《The Idol》對她而言仍是一項挑戰。

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