Jennie跳「3P舞」未係最色情？18禁劇《The Idol》8大賣點逐個數

【Jennie／The Idol／偶像漩渦】開播就引爆話題的HBO美劇《The Idol》由尊尼特普（Johnny Depp／台譯強尼戴普）女兒Lily-Rose、流行音樂人The Weeknd主演，搭上大勢女團BLACKPINK成員Jennie、Troye Sivan等人，選角可說是相當豪華，也非常符合年輕族群的口味，不料，專業影評人看完卻給出大相徑庭的評論。



小編為大家介紹《The Idol》（偶像漩渦）播出的8大賣點，請正在追劇的影迷們評評理！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

一、偶像與夜店老闆的危險戀情

風波不斷、總是處在風尖浪口上的流行天后「Jocelyn」在某個狂歡之夜與夜店老闆「Tedros」邂逅，進而陷入瘋狂、欲罷不能的禁忌之戀，從Jocelyn的日常生活中看見不健康的演藝生態，而隨著兩人的關係越來越深入，漸漸揭開這位神秘男子的真面目。

【圖輯】點圖放大看Jennie與兩男共舞「被封3P舞蹈」的大尺度畫面👇👇👇

+ 19

二、Lily-Rose

Lily-Rose飾演傳媒爭相報導的巨星Jocelyn，經歷母親死亡、 心理壓力，演藝事業停擺一年，好不容易復出卻在拍攝新歌MV時，不雅照飛快傳開，鬧得一身腥也不避諱，照常出門嗨整晚、接受雜誌專訪，Jocelyn身處長期高壓、光速推進的產業中，價值觀也跟著扭曲，遇見Tedros後的她會因愛重新振作？還是再次沉淪墮落呢？

三、The Weeknd

The Weeknd飾演夜店老闆Tedros，和歌手Jocelyn關係曖昧，用一雙看獵物的眼睛盯著Jocelyn，仿佛伺機而動的在盤算什麼，每次出現在鏡頭前就會響起陰森又迷幻的配樂，以極其詭（可）異（怕）的方式引導Jocelyn唱歌，甚至被Jocelyn好友飆罵是在進行「Brain Wash」（洗腦），種種跡象都暗示他的身份不簡單！The Weeknd和Lily之間火花四射，性張力瀰漫整個空氣，會讓人產生想繼續往下看的慾望。

【圖輯】點圖放大看《偶像漩渦》（The Idol）康城首映眾星性感造型👇👇👇

+ 14

四、Jennie荷李活處女作

紅透世界的韓國女團BLACKPINK成員Jennie也參與演出！粉絲們期待許久，Jennie進軍荷李活的首作，飾演Jocelyn的伴舞，同樣也是好友之一，在第1集中就看見她舔手指、露出撫媚表情與群男「貼身熱舞」的火辣片段，夜晚還出現在夜店裡繼！續！跳！妖嬈舞姿配上壞壞微笑，太驚人了吧，小編不由得用力揉眼睛，捫心自問這位性感尤物真的是我們的小珍妮嗎？

五、豪華卡士

豪華陣容不只Jennie一人，還有澳洲創作型歌手Troye Sivan、Suzanna Son、Rachel Sennott、Steve Zissis、hari nef和Juliebeth Gonzalez等人也都擔任次要角色，更加全面的人物特質及介紹將會在6集的《The Idol》中一一登場。

【相關圖輯】關於Jennie的10件事 家世顯赫富足三代人 阿爺身份原來不簡單（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

六、惹火場面爆炸多

一開場就讓觀眾大飽眼福！Lily-Rose在滿屋的攝影師、經紀人面前直接正面秀出漂亮胸型，後續還有露點、自慰等血脈賁張的畫面，與The Weeknd調情時的激情場景更是高辣輸出，衣服一件比一件赤裸，幾乎到了衣不蔽體的程度，才第1集小編的眼睛就不知道要看哪裡了！

七、審美的醜惡與扭曲

《The Idol》中台詞提及「年輕、美麗、受過傷的」、「這是在美化神經病嗎」、「精神疾病很性感」、「讓大家好好享受性愛、毒品跟美女」，乍看之下像是充斥「性」和「毒品」的辯論，但其實是以敏感字眼帶出娛樂產業下「人性變質」的隱憂，人們漸漸覺得「殘缺的事物才美」，而不認同這個觀點的人，好像就無法融入其中！

【相關圖輯】19套18禁影集《黯慾橫流》情慾戲唯美《性愛自修室》學正確性知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 41

八、演藝圈的黑暗面

首集一開場就出現當家巨星Jocelyn在鏡頭搔首弄姿，而她的幕後團隊明知不雅照已經在網上散播開來，卻沒有立刻告知，而是選擇藏手機、裝沒事安撫她，直到拍攝工作告一段落，才通知Jocelyn這件勁爆消息，不管情況如何都要確保工作無恙，把人當商品對待，光是這點就足以讓人心寒，也使小編看得連連嘆氣，快急死啦！演藝圈看似光鮮亮麗，明星們過著人上人買車買房的勝利組生活，實則紙醉金迷、由內靡爛腐化。

對於首集亮點、專業影評人評價、劇情以及議題，大家有什麼想法或不一樣的觀點嗎？

【同場加映】盤點十對荷里活餅印母女 44歲奧斯卡影后與21歲女兒激似雙胞胎（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

延伸閱讀：

防彈V ＆Jennie巴黎「窗台接吻影片」公開？高調手牽手約會，3證據認證是本尊

《柏捷頓家族》安東尼主演深情BL影集！肌情相戀麥特波莫，兩大同志天菜格差戀

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】