香港小姐2023｜KOL瑜伽老師被爆黑歷史？　曾陪馬主入場拉頭馬

《香港小姐競選2023》今日在無綫（TVB）電視城進行首輪面試，有「翻版范冰冰」之稱的Noel 黃敏慈已迅速成為大熱門，不過與她同一時間到達電視城，在旁邊穿上一字膊衫配短裙的Venus，亦已經成為網民焦點，事關曾經有關她的疑似黑歷史被爆出。

兩位都係靚女。（葉志明攝）

現年25歲的Venus，報稱在澳洲讀大學，現在是一名瑜伽老師。其實她也算是一位KOL，因為她的IG有接近8萬人follow，比不少TVB的藝人還要多。在她的IG上，不時會見到她曬出自己火爆的身材，無論是三點式或瑜伽裝都有，完美的身形曲線表露無遺。

佢身形真係超好。（IG圖片）

佢身形真係超好。（IG圖片）

+ 20

雖然討論區上講出不少她的黑歷史，但大多沒有證據，但如果講其他威水史，她曾陪馬主入馬場拉頭馬就千真萬確。2019年9月15日，「拔萃舊生團體」的團體馬劍聶風跑頭馬，當時Venus穿上鮮紅火辣性感晚裝現身，陪同一班馬主一起拉頭馬。

呢套晚裝完美展現曲線。（IG圖片）

香港小姐2023｜本來TVB做《下流上車族》編劇 突參加港姐嚇親人

香港小姐2023｜最終五強已經誕生 外貌學歷關係樣樣齊等入決賽

香港小姐2023｜一文睇晒80位佳麗 間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女

香港小姐2023｜「翻版范冰冰」極有音樂才華 私生活照曬極好身材

香港小姐2023｜莊子璇純情甜美似IU 大熱冠軍相做「馮盈盈2.0」

香港小姐2023｜新一代「狂野港姐」由雷莊𠒇提名 曾參加選美奪獎