一舞傾城｜被刪剪劇情曝光　文凱玲一原因狠心拒絕李梓樅求婚

《一舞傾城》自開播起就引起坊間不少熱議，一路頂著「黑紅」的評語一路播到的大結局的這天。《一舞傾城》的大結局預料之中吐槽點不斷，有人歡喜有人憂，有人大團圓結局，也有人天人永隔。



文凱玲飾演的Money最終改邪歸正，改掉了嗜賭的壞習慣，也不在萬國城做舞小姐了，回歸純樸跟著媽媽在街邊賣魚蛋，立志要做這條街上最靚的「魚蛋西施」，但你以為這樣就結束了嗎？那就錯了！原來在故事的最後，Money的前男友Benny竟然回來找她！前期Money這個角色可以說是被罵得最慘，不僅嗜賭如命，而且還「戀愛腦」，在同一個男人身上錯了一次又一次，最後差點死在澳門才幡然醒悟立志要戒賭。在故事的最後，那個曾經把她拋棄在澳門賭場的男人Benny竟然出現在她叫賣魚蛋的街上！

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在《一舞傾城》裡飾演渣男Benny的李梓樅，在日前播出大結局後，就在社交平台上分享了Benny和Money最後被刪減的劇情，原來最後Benny回來找到了Money，並且和她道歉，當日是因為要回香港「搬救兵」才無奈扔下她一人，強調自己全是迫不得已，希望能得到Money的原諒。Money雖然感謝他回到香港搬來了救兵，但她最耿耿於懷的是事後他再次人間蒸發仿佛什麼都沒有發生過一樣。

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Benny無奈辯解自己後來到南洋做生意了，如今也算是小有成就，所以就特意回來找她，希望能接她一起到南洋生活，但Money三思後還是回絕了她的好意，即使Benny再三強調自己這次是認真想娶她為妻的，但Money只是苦笑表示，她同意Benny這次也許是認真的，她也希望他能過上好日子，但這些事情都與她無關了。經歷了這麼多事情後，她不再年輕，也已經輸不起了，只想趁現在自己還有能力，腳踏實地養活自己和母親。最後Money頭也不回地轉身離開，繼續做她的「魚蛋西施」，而Benny心知無法挽回Money的心，最後只好黯然離去。

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也許是因為電視劇篇幅問題，這段戲最後被刪減掉了，以至於大家只看到Money決心要做「魚蛋西施」的這場戲，反而沒有看到她和Benny告別，真正和過去的感情一刀兩斷的劇情，但也感謝李梓樅的分享，大家得以看到Money真的長大了，不再是那個嗜賭如命、總想著要一夜暴富的傻女人了。

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