一舞傾城大結局｜女子低胸打摔跤　劇情終極暴走估你唔到

《一舞傾城》，今晚（13日）終於大結局陳法蓉（飾沙律）和一班姊妹設局，誘騙鄭恕峰（飾屠伯）自爆犯罪真相，而為夫報仇的陳法蓉更會做出一個驚人舉動。劇情講到鄭恕峰在唐文龍（飾青龍）的喪禮上被踢爆一切，全靠陳法蓉等人製造一段假錄音，最後由陳法蓉開槍將鄭恕峰擊斃。

莊鍶敏搵陳法蓉想一齊向鄭恕峰報仇。（劇集截圖）

楊明諗住好耐都唔敢開槍。（劇集截圖）

結果由陳法蓉落手。（劇集截圖）

另外今晚另一個奇怪位就是莊鍶敏（飾魚旦媽）率領傅嘉莉（飾 Paula）、莊思明（飾巴巴拉）和趙碩之（飾媚媚）上演摔跤大戰，她們與另一班舞小姐在擂台上激戰，劇情全完大暴走，不過畫面又幾吸睛。

無啦啦打架。（劇集截圖）

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有情人終成眷屬。（劇集截圖）

有情人終成眷屬。（劇集截圖）