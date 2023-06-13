一舞傾城大結局｜女子低胸打摔跤 劇情終極暴走估你唔到
撰文：黃梓恒
出版：更新：
《一舞傾城》，今晚（13日）終於大結局陳法蓉（飾沙律）和一班姊妹設局，誘騙鄭恕峰（飾屠伯）自爆犯罪真相，而為夫報仇的陳法蓉更會做出一個驚人舉動。劇情講到鄭恕峰在唐文龍（飾青龍）的喪禮上被踢爆一切，全靠陳法蓉等人製造一段假錄音，最後由陳法蓉開槍將鄭恕峰擊斃。
另外今晚另一個奇怪位就是莊鍶敏（飾魚旦媽）率領傅嘉莉（飾 Paula）、莊思明（飾巴巴拉）和趙碩之（飾媚媚）上演摔跤大戰，她們與另一班舞小姐在擂台上激戰，劇情全完大暴走，不過畫面又幾吸睛。
+4
一舞傾城大結局最新劇情劇透?唐文龍當年有11段緋聞?
香港01為你每日持續更新一舞傾城的最新劇情，最新劇情請看。當年唐文龍曾被爆力追佘詩曼，入行23年11段緋聞有男有女。現時，唐文龍有位來自山東的女朋友，早前受《香港01》訪問時就自爆...詳情請看。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。其中有由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。